Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском: обнаружены фрагменты тел погибших, аварийно-спасательные работы завершены. ВИДЕО+ФОТО
В Белозерском Донецкой области завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки вследствие российского обстрела.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тел погибших и передали их на экспертизу для дальнейшей идентификации.
В целом спасатели убрали 90 тонн разрушенных строительных конструкций.
Напомним, в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.
Позже в ГСЧС сообщили, что под завалами пятиэтажки в Белозерском могут находиться два человека.
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ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий02.06.2025 18:22 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Isolda Peres
показать весь комментарий02.06.2025 19:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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