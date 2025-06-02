РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11897 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
827 2

Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском: обнаружены фрагменты тел погибших, аварийно-спасательные работы завершены. ВИДЕО+ФОТО

В Белозерском Донецкой области завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки вследствие российского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тел погибших и передали их на экспертизу для дальнейшей идентификации.

В целом спасатели убрали 90 тонн разрушенных строительных конструкций.

Смотрите: Двух людей третий день ищут под завалами пятиэтажки в Белозерском, - ГСЧС. ФОТО

Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском
Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском
Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском
Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском

Напомним, в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.

Позже в ГСЧС сообщили, что под завалами пятиэтажки в Белозерском могут находиться два человека.

Автор: 

обстрел (27742) Донецкая область (9954) ГСЧС (5005) Покровский район (673) Белозерское (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І після цього ми не можемо спалити дронами московські аеропорти?
показать весь комментарий
02.06.2025 18:22 Ответить
А коли повутиння заплете моську?
показать весь комментарий
02.06.2025 19:03 Ответить
 
 