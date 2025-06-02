Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском: обнаружены фрагменты тел погибших, аварийно-спасательные работы завершены. ВИДЕО+ФОТО

В Белозерском Донецкой области завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной пятиэтажки вследствие российского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тел погибших и передали их на экспертизу для дальнейшей идентификации.



В целом спасатели убрали 90 тонн разрушенных строительных конструкций.

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Напомним, в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.

Позже в ГСЧС сообщили, что под завалами пятиэтажки в Белозерском могут находиться два человека.