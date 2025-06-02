Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському: виявлено фрагменти тіл загиблих, аварійно-рятувальні роботи завершено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білозерському на Донеччині завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих і передали їх на експертизу для подальшої ідентифікації.



Загалом надзвичайники прибрали 90 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

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Нагадаємо, в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років.

Пізніше в ДСНС повідомили, що під завалами п'ятиповерхівки у Білозерському можуть перебувати дві людини.