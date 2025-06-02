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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському: виявлено фрагменти тіл загиблих, аварійно-рятувальні роботи завершено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білозерському на Донеччині завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих і передали їх на експертизу для подальшої ідентифікації.

Загалом надзвичайники прибрали 90 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Дивіться: Двох людей третій день шукають під завалами п’ятиповерхівки в Білозерському, - ДСНС. ФОТО

Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському
Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському
Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському
Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському

Нагадаємо, в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років.

Пізніше в ДСНС повідомили, що під завалами п'ятиповерхівки у Білозерському можуть перебувати дві людини.

Автор: 

обстріл (29063) Донецька область (8770) ДСНС (5144) Покровський район (683) Білозерське (4)


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І після цього ми не можемо спалити дронами московські аеропорти?
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02.06.2025 18:22 Відповісти
А коли повутиння заплете моську?
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02.06.2025 19:03 Відповісти
 
 