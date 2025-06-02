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Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському: виявлено фрагменти тіл загиблих, аварійно-рятувальні роботи завершено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Білозерському на Донеччині завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої п’ятиповерхівки внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіл загиблих і передали їх на експертизу для подальшої ідентифікації.
Загалом надзвичайники прибрали 90 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
Нагадаємо, в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років.
Пізніше в ДСНС повідомили, що під завалами п'ятиповерхівки у Білозерському можуть перебувати дві людини.
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ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.06.2025 18:22 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Isolda Peres
показати весь коментар02.06.2025 19:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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