Харьков и более 20 населенных пунктов области атаковали россияне на прошлой неделе: есть погибший и 12 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 23 населенных пункта Харьковской области, в частности г. Харьков.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - 3 детей. Самой младшей пострадавшей девочке - 12 лет, самому старшему мужчине, который получил ранения, 80 лет.



К сожалению, один человек погиб - это 77-летний мужчина.

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По данным главы ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

123 неуправляемые авиационные ракеты;

2 ФАБ-500;

55 КАБ;

19 БпЛА типа "Герань-2";

13 БпЛА типа "Шахед";

2 БпЛА типа "Ланцет";

1 БпЛА типа "Молния";

17 FPV-дронов;

1 БпЛА неустановленного типа.

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Сообщается, что наибольшие разрушения оккупанты снова нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 19 частных домов. Также существенные повреждения в Харьковском районе: 13 частных домов, автомобили, хозяйственные постройки, электро- и газовые сети.

В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил более 60 гражданских объектов: многоквартирные и частные дома, автомобили.



Также отмечается, что подразделения ГСЧС ликвидировали 15 пожаров, вызванных обстрелами в Харькове, Лозовой и населенных пунктах Богодуховского района. Завершили аварийно-спасательные работы на 10 разрушенных объектах.

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Обезврежено 768 взрывоопасных предметов.