Харьков и более 20 населенных пунктов области атаковали россияне на прошлой неделе: есть погибший и 12 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 23 населенных пункта Харьковской области, в частности г. Харьков.
Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - 3 детей. Самой младшей пострадавшей девочке - 12 лет, самому старшему мужчине, который получил ранения, 80 лет.
К сожалению, один человек погиб - это 77-летний мужчина.
По данным главы ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 123 неуправляемые авиационные ракеты;
- 2 ФАБ-500;
- 55 КАБ;
- 19 БпЛА типа "Герань-2";
- 13 БпЛА типа "Шахед";
- 2 БпЛА типа "Ланцет";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 17 FPV-дронов;
- 1 БпЛА неустановленного типа.
Сообщается, что наибольшие разрушения оккупанты снова нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 19 частных домов. Также существенные повреждения в Харьковском районе: 13 частных домов, автомобили, хозяйственные постройки, электро- и газовые сети.
В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил более 60 гражданских объектов: многоквартирные и частные дома, автомобили.
Также отмечается, что подразделения ГСЧС ликвидировали 15 пожаров, вызванных обстрелами в Харькове, Лозовой и населенных пунктах Богодуховского района. Завершили аварийно-спасательные работы на 10 разрушенных объектах.
Обезврежено 768 взрывоопасных предметов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль