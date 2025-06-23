Харків та понад 20 населених пунктів області атакували росіяни минулого тижня: є загиблий та 12 поранених. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 23 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них - 3 дітей. Наймолодшій постраждалій дівчинці - 12 років, найстаршому чоловіку, який зазнав поранень, 80 років.



На жаль, одна людина загинула - це 77-річний чоловік.

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За даними голови ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

123 некеровані авіаційні ракети;

2 ФАБ-500;

55 КАБ;

19 БпЛА типу "Герань-2";

13 БпЛА типу "Шахед";

2 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія";

17 FPV-дронів;

1 БпЛА невстановленого типу.

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Повідомляється, що найбільших руйнувань окупанти знову завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району, де пошкоджено щонайменше 19 приватних будинків. Також суттєві пошкодження у Харківському районі: 13 приватних будинків, автомобілі, господарчі споруди, електро- та газові мережі.

У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив понад 60 цивільних об'єктів: багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.



Також зазначається, що підрозділи ДСНС ліквідували 15 пожеж, спричинених обстрілами у Харкові, Лозовій та населених пунктах Богодухівського району. Завершили аварійно-рятувальні роботи на 10 зруйнованих об’єктах.

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Знешкоджено 768 вибухонебезпечних предметів.