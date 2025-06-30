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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне за неделю атаковали не менее 22 населенных пункта Харьковской области: 5 человек погибли и 28 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 22 населенных пункта Харьковской области, в частности г. Харьков.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 28 человек, среди них - 2 детей: 6-летний мальчик и 15-летняя девушка. К сожалению, 5 человек погибли.

Также в результате взрыва неизвестного предмета пострадали 12-летний и 15-летний парни.

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Последствия российского обстрела фермы в Изюмском районе

Синегубов добавил, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 141 неуправляемую авиационную ракету;
  • 1 ракету неустановленного типа;
  • 43 КАБа;
  • 26 БпЛА типа "Шахед";
  • 31 БпЛА типа "Герань-2";
  • 5 БпЛА типа "Молния";
  • 2 БпЛА типа "Ланцет";
  • 5 FPV-дронов;
  • 1 БпЛА типа "Черника";
  • 3 БпЛА неустановленного типа.

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Российские обстрелы Харьковщины за неделю

По данным ОВА, наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 25 частных домов, 2 многоквартирных дома, детсад, 3 автомобиля экстренной медицинской помощи.

Российские обстрелы Харьковщины за неделю

Также существенные повреждения - в Харьковском районе: 4 многоквартирных дома, 10 автомобилей, СТО, частный дом, гражданские складские здания.

В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 17 частных домов, многоквартирный дом, больницу, гражданское предприятие, 8 автомобилей, электросети.

Подразделения ГСЧС ликвидировали 14 пожаров, вызванных обстрелами в Харькове, а также Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах области. Завершили аварийно-спасательные работы на 6 разрушенных объектах.

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Обезвредили 710 взрывоопасных предметов.

Автор: 

обстрел (28254) Харьков (7631) Харьковская область (1189) Харьковский район (394)


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