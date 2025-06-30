Россияне за неделю атаковали не менее 22 населенных пункта Харьковской области: 5 человек погибли и 28 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 22 населенных пункта Харьковской области, в частности г. Харьков.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 28 человек, среди них - 2 детей: 6-летний мальчик и 15-летняя девушка. К сожалению, 5 человек погибли.



Также в результате взрыва неизвестного предмета пострадали 12-летний и 15-летний парни.

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Синегубов добавил, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

141 неуправляемую авиационную ракету;

1 ракету неустановленного типа;

43 КАБа;

26 БпЛА типа "Шахед";

31 БпЛА типа "Герань-2";

5 БпЛА типа "Молния";

2 БпЛА типа "Ланцет";

5 FPV-дронов;

1 БпЛА типа "Черника";

3 БпЛА неустановленного типа.

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По данным ОВА, наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 25 частных домов, 2 многоквартирных дома, детсад, 3 автомобиля экстренной медицинской помощи.

Также существенные повреждения - в Харьковском районе: 4 многоквартирных дома, 10 автомобилей, СТО, частный дом, гражданские складские здания.



В г. Харьков на прошлой неделе враг повредил 17 частных домов, многоквартирный дом, больницу, гражданское предприятие, 8 автомобилей, электросети.



Подразделения ГСЧС ликвидировали 14 пожаров, вызванных обстрелами в Харькове, а также Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах области. Завершили аварийно-спасательные работы на 6 разрушенных объектах.

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Обезвредили 710 взрывоопасных предметов.