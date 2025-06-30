Росіяни за тиждень атакували щонайменше 22 населені пункти Харківщини: 5 людей загинули і 28 постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 22 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 28 людей, серед них - 2 дітей: 6-річний хлопчик і 15-річна дівчина. На жаль, 5 людей загинули.



Також унаслідок вибуху невідомого предмету постраждали 12-річний і 15-річний хлопці.

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Синєгубов додав, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

141 некеровану авіаційну ракету;

1 ракету невстановленого типу;

43 КАБи;

26 БпЛА типу "Шахед";

31 БпЛА типу "Герань-2";

5 БпЛА типу "Молнія";

2 БпЛА типу "Ланцет";

5 FPV-дронів;

1 БпЛА типу "Черніка";

3 БпЛА невстановленого типу.

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За даними ОВА, найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району, де пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, дитсадок, 3 автомобілі екстреної медичної допомоги.

Також суттєві пошкодження – у Харківському районі: 4 багатоквартирні будинки, 10 автомобілів, СТО, приватний будинок, цивільні складські будівлі.



У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок, лікарню, цивільне підприємство, 8 автомобілів, електромережі.



Підрозділи ДСНС ліквідували 14 пожеж, спричинених обстрілами у Харкові, а також Ізюмському, Чугуївському і Харківському районах області. Завершили аварійно-рятувальні роботи на 6 зруйнованих об’єктах.

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Знешкодили 710 вибухонебезпечних предметів.