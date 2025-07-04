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Новости Фото Атака дронов на Одессу Атака ракет и БпЛА на Киев
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В выпущенных РФ ночью по Киеву беспилотниках обнаружены китайские компоненты, а в Одессе повреждено консульство КНР, - Сибига. ФОТОрепортаж

В Киеве после сегодняшней ночной атаки россиян обнаружен компонент беспилотника, изготовленный в Китае.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Какая ирония. После сегодняшней массированной российской воздушной атаки на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника "Шахед-136"/"Герань-2", изготовленный в Китае и поставленный совсем недавно. Той же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу.

Нет лучшей метафоры для того, как Путин продолжает эскалировать свою войну и террор, привлекая к этому других, в частности северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей", - говорится в сообщении.

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Китайские компоненты в российских беспилотниках

Сибига подчеркнул, что безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связана.

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"Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе непосредственно способствует укреплению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы призываем Соединенные Штаты и международное сообщество усилить давление как на режим в Москве и его военный бюджет, так и на всех остальных в мире, кто поддерживает военные усилия России и позволяет Путину продолжать убивать людей в Украине. Больше нет времени ждать", - подчеркнул глава МИД.

Китайские компоненты в российских беспилотниках

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

Автор: 

Киев (25811) Китай (3072) Одесса (7969) Одесская область (3710) Сибига Андрей (545) Одесский район (226)


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Топ комментарии
+8
Чудовий сюжет для пропаганди , який наші ( як завжди ) не використають - китайським безпілотником кацапи зруйнували китайське консульство !
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04.07.2025 14:23 Ответить
+3
Карма. Жалко в консульстве без пострадаших граждан КНР.
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04.07.2025 14:29 Ответить
+2
Чи й не новина. Китай не надто й шифрується
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04.07.2025 14:27 Ответить
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Чудовий сюжет для пропаганди , який наші ( як завжди ) не використають - китайським безпілотником кацапи зруйнували китайське консульство !
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04.07.2025 14:23 Ответить
Ти десь бачив якусь техніку без китайських компонентів??
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04.07.2025 14:46 Ответить
Вузькоокий одержав в око. Жаль, що не залишивсь без ока. Східна мразота хоче перемоги Москви. Гидота, завжди гидота з лицемірними китайськими церемоніями.
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04.07.2025 15:19 Ответить
Чи й не новина. Китай не надто й шифрується
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04.07.2025 14:27 Ответить
Так, китайськи чиновники так і кажуть: "Ми не бажаємо, щоб руZZія програла в цій війни"
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04.07.2025 15:12 Ответить
А що вони повинні казати - мо хочемо програшу РФії в цій війні ...?
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04.07.2025 15:18 Ответить
Карма. Жалко в консульстве без пострадаших граждан КНР.
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04.07.2025 14:29 Ответить
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04.07.2025 14:29 Ответить
а зеленский в Копенгагене, а ты в бункере ходил в чемодан ибо вы знаете об обстрелах. Почему вчера утаил инфу, что зепадла отлетает?
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04.07.2025 14:57 Ответить
сибіга не стримуй себе!
закидай яйцями посольство кнр.
воно, біля вашого гадючніка, напроти маріїнського парку.
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04.07.2025 15:18 Ответить
Так піди і закидай - хто тобі заважає ...?
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04.07.2025 15:24 Ответить
сибіга, ти?
хитросракий? хочеш, що б все за тебе робили?
то, я ж не знаходив шахеди з китайськими комплектуючими.
і, я ж не волаю про це на весь світ.
ти знайшов, ти і кидай?
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04.07.2025 15:32 Ответить
Сибіга, це значить що ти та твоє відомство працюєте не в тому напрямку. Досить п*діти на всіх екранах - в тебе для цього є сотні речників.
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04.07.2025 15:30 Ответить
Нажаль не зруйнували консульство повністю!!!
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04.07.2025 16:05 Ответить
 
 