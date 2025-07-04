В выпущенных РФ ночью по Киеву беспилотниках обнаружены китайские компоненты, а в Одессе повреждено консульство КНР, - Сибига. ФОТОрепортаж

В Киеве после сегодняшней ночной атаки россиян обнаружен компонент беспилотника, изготовленный в Китае.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Какая ирония. После сегодняшней массированной российской воздушной атаки на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника "Шахед-136"/"Герань-2", изготовленный в Китае и поставленный совсем недавно. Той же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу.

Нет лучшей метафоры для того, как Путин продолжает эскалировать свою войну и террор, привлекая к этому других, в частности северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей", - говорится в сообщении.

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Сибига подчеркнул, что безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связана.

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"Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе непосредственно способствует укреплению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы призываем Соединенные Штаты и международное сообщество усилить давление как на режим в Москве и его военный бюджет, так и на всех остальных в мире, кто поддерживает военные усилия России и позволяет Путину продолжать убивать людей в Украине. Больше нет времени ждать", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.