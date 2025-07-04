У випущених РФ вночі по Києву безпілотниках виявлено китайські компоненти, а в Одесі пошкоджено консульство КНР, - Сибіга. ФОТОрепортаж
У Києві після сьогоднішньої нічної атаки росіян виявлено компонент безпілотника, виготовлений у Китаї.
Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Яка іронія. Після сьогоднішньої масованої російської повітряної атаки на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника "Шахед-136"/"Герань-2", виготовлений у Китаї та поставлений зовсім нещодавно. Тієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень внаслідок російських ударів по місту.
Немає кращої метафори для того, як Путін продовжує ескалювати свою війну і терор, залучаючи до цього інших, зокрема північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників", - йдеться в повідомленні.
Сибіга наголосив, що безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана.
"Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві та його військовий бюджет, так і на всіх інших у світі, хто підтримує воєнні зусилля Росії та дозволяє Путіну продовжувати вбивати людей в Україні. Більше немає часу чекати", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
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закидай яйцями посольство кнр.
воно, біля вашого гадючніка, напроти маріїнського парку.
хитросракий? хочеш, що б все за тебе робили?
то, я ж не знаходив шахеди з китайськими комплектуючими.
і, я ж не волаю про це на весь світ.
ти знайшов, ти і кидай?