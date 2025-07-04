УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14687 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на Одесу Атака ракет і БпЛА на Київ
2 495 14

У випущених РФ вночі по Києву безпілотниках виявлено китайські компоненти, а в Одесі пошкоджено консульство КНР, - Сибіга. ФОТОрепортаж

У Києві після сьогоднішньої нічної атаки росіян виявлено компонент безпілотника, виготовлений у Китаї.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Яка іронія. Після сьогоднішньої масованої російської повітряної атаки на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника "Шахед-136"/"Герань-2", виготовлений у Китаї та поставлений зовсім нещодавно. Тієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень внаслідок російських ударів по місту.

Немає кращої метафори для того, як Путін продовжує ескалювати свою війну і терор, залучаючи до цього інших, зокрема північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Санду про обстріл Росією Києва: Проти імперії зла Україна залишається занадто часто одна. Потрібно посилити ППО

Китайські компоненти в російських безпілотниках

Сибіга наголосив, що безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана.

Також читайте: Сибіга про удар РФ по Одеському порту: Москва лише посилює терор, тому варто посилити тиск на неї

"Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві та його військовий бюджет, так і на всіх інших у світі, хто підтримує воєнні зусилля Росії та дозволяє Путіну продовжувати вбивати людей в Україні. Більше немає часу чекати", - наголосив глава МЗС.

Китайські компоненти в російських безпілотниках

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

Автор: 

Київ (19811) Китай (4747) Одеса (5554) Одеська область (3370) Сибіга Андрій (550) Одеський район (235)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Чудовий сюжет для пропаганди , який наші ( як завжди ) не використають - китайським безпілотником кацапи зруйнували китайське консульство !
показати весь коментар
04.07.2025 14:23 Відповісти
+3
Карма. Жалко в консульстве без пострадаших граждан КНР.
показати весь коментар
04.07.2025 14:29 Відповісти
+2
Чи й не новина. Китай не надто й шифрується
показати весь коментар
04.07.2025 14:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудовий сюжет для пропаганди , який наші ( як завжди ) не використають - китайським безпілотником кацапи зруйнували китайське консульство !
показати весь коментар
04.07.2025 14:23 Відповісти
Ти десь бачив якусь техніку без китайських компонентів??
показати весь коментар
04.07.2025 14:46 Відповісти
Вузькоокий одержав в око. Жаль, що не залишивсь без ока. Східна мразота хоче перемоги Москви. Гидота, завжди гидота з лицемірними китайськими церемоніями.
показати весь коментар
04.07.2025 15:19 Відповісти
Чи й не новина. Китай не надто й шифрується
показати весь коментар
04.07.2025 14:27 Відповісти
Так, китайськи чиновники так і кажуть: "Ми не бажаємо, щоб руZZія програла в цій війни"
показати весь коментар
04.07.2025 15:12 Відповісти
А що вони повинні казати - мо хочемо програшу РФії в цій війні ...?
показати весь коментар
04.07.2025 15:18 Відповісти
Карма. Жалко в консульстве без пострадаших граждан КНР.
показати весь коментар
04.07.2025 14:29 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2025 14:29 Відповісти
а зеленский в Копенгагене, а ты в бункере ходил в чемодан ибо вы знаете об обстрелах. Почему вчера утаил инфу, что зепадла отлетает?
показати весь коментар
04.07.2025 14:57 Відповісти
сибіга не стримуй себе!
закидай яйцями посольство кнр.
воно, біля вашого гадючніка, напроти маріїнського парку.
показати весь коментар
04.07.2025 15:18 Відповісти
Так піди і закидай - хто тобі заважає ...?
показати весь коментар
04.07.2025 15:24 Відповісти
сибіга, ти?
хитросракий? хочеш, що б все за тебе робили?
то, я ж не знаходив шахеди з китайськими комплектуючими.
і, я ж не волаю про це на весь світ.
ти знайшов, ти і кидай?
показати весь коментар
04.07.2025 15:32 Відповісти
Сибіга, це значить що ти та твоє відомство працюєте не в тому напрямку. Досить п*діти на всіх екранах - в тебе для цього є сотні речників.
показати весь коментар
04.07.2025 15:30 Відповісти
Нажаль не зруйнували консульство повністю!!!
показати весь коментар
04.07.2025 16:05 Відповісти
 
 