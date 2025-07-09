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Новости Фото Обстрелы Житомирщины
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РФ атаковала столярный цех в Житомирской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска массированно атаковали Житомирскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксировано повреждение производственных помещений столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждено остекление окон двух многоэтажных жилых домов.

"Один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй сейчас локализован, продолжается его ликвидация.

К счастью, по предварительным данным, в результате событий никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий.

Читайте: Из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района. ФОТОрепортаж

Обстрел Житомирской области 9 июля 2025 года
Обстрел Житомирской области 9 июля 2025 года
Обстрел Житомирской области 9 июля 2025 года

Автор: 

обстрел (28420) Житомирская область (1422)


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Столярний цех - якась сволота координати здає , бо звідки знати оркам що є якийсь столярний цех
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09.07.2025 08:54 Ответить
таких виродків як ордла+кацапня щє не знала земля..
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09.07.2025 09:06 Ответить
Рузьге впевнені: в столяри у нас ідуть виключно махрові біндеравци!
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09.07.2025 10:08 Ответить
 
 