РФ атаковала столярный цех в Житомирской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска массированно атаковали Житомирскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксировано повреждение производственных помещений столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждено остекление окон двух многоэтажных жилых домов.

"Один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй сейчас локализован, продолжается его ликвидация.



К счастью, по предварительным данным, в результате событий никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий.

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