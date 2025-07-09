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Новини Фото Обстріли Житомирщини
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РФ атакувала столярний цех на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Російські війська масовано атакували Житомирську область.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано пошкодження виробничих приміщень столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків.

"Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація.

На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

Читайте: Через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району. ФОТОрепортаж

Обстріл Житомирщини 9 липня 2025 року
Обстріл Житомирщини 9 липня 2025 року
Обстріл Житомирщини 9 липня 2025 року

Автор: 

обстріл (29745) Житомирська область (1293)


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Столярний цех - якась сволота координати здає , бо звідки знати оркам що є якийсь столярний цех
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09.07.2025 08:54 Відповісти
таких виродків як ордла+кацапня щє не знала земля..
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09.07.2025 09:06 Відповісти
Віталя, а може зеленим все таки дати *****?
ти як не боксер....
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09.07.2025 09:19 Відповісти
 
 