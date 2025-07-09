РФ атакувала столярний цех на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Російські війська масовано атакували Житомирську область.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано пошкодження виробничих приміщень столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків.

"Одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація.



На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

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