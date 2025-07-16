Агенты РФ готовили удар по хранилищу селитры в одном из портов Одесщины. Они задержаны, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одесской области удалось предотвратить масштабную диверсию России. Задержаны два агента ФСБ, готовившие ракетный удар по хранилищу селитры в одном из морских портов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Задачей фигурантов было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе. В случае "положительного ответа" от информаторов, рашисты собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был вызвать масштабные разрушения", - говорится в сообщении.
Вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя соратница.
Мужчина устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов.
Обнаружив резервуары, заполненные селитрой, он сразу доложил об этом российскому куратору, а также отправил ему соответствующие координаты.
СБУ задержала агента РФ, а также провела мероприятия для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры Одесской области. Среди прочего, с места потенциального удара рашистов был вывезен весь объем селитры.
Также силовики задержали сообщницу агента, которая на своем авто возила его на "тестовые задания" врага, в частности - на поджоги релейных шкафов "Укрзалізниці".
Во время обысков у них найдены доказательства работы на врага, а также боевые гранаты.
В данное время следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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