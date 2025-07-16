Агенти РФ готували удар по сховищу селітри в одному з портів Одещини. Їх затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині вдалося запобігти масштабній диверсії Росії. Затримано двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завданням фігурантів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів, рашисти збиралися завдати по об’єкту ракетний удар, який мав спричинити масштабні руйнування", - йдеться в повідомленні.

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Ворожими агентами виявилися 29-річний місцевий житель і його 56-річна поплічниця.





Чоловік влаштувався різноробочим у порт, де почав відстежувати прибуття морських вантажів.

Виявивши резервуари, заповнені селітрою, він одразу доповів про це російському куратору, а також відправив йому відповідні координати.

СБУ затримала агента РФ, а також провела заходи для убезпечення портової інфраструктури Одещини. Серед іншого, з місця потенційного удару рашистів було вивезено весь обсяг селітри.

Також силовики затримали спільницю агента, яка на своєму авто возила його на "тестові завдання" ворога, зокрема на підпали релейних шаф "Укрзалізниці".

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Під час обшуків у них знайдено докази роботи на ворога, а також бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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