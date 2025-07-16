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Новости Фото Украинские лекарства в рф
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Производство и продажа украинских лекарств в РФ: разоблачена масштабная схема, организованная подсанкционным олигархом Жеваго, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Подсанкционный украинский олигарх, экс-нардеп шести созывов и владелец одной из крупнейших фармацевтических компаний Украины, организовал незаконную схему передачи технологий и документации для производства украинских лекарств в России.

Об этом сообщила Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это позволило поставлять препараты в российские госпитали и силовые структуры, в том числе - на оккупированные территории.

Правоохранители не называют фамилии, лишь сообщают, что бизнесмену 51 год. Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о Константине Жеваго.

По данным следствия, организатор, уроженец РФ, еще до полномасштабной войны передал российским предприятиям эталонные образцы, технологии и документацию, что позволило изготавливать украинские препараты в РФ без привлечения Украины. После 2022 года, несмотря на запрет экспорта, образцы передавались через подконтрольную иностранную компанию-прокладку.

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Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ

Препараты с маркировкой украинской фармкорпорации поступали в медучреждения Минобороны РФ, генпрокуратуры, МВД, пенитенциарной службы и подразделений оккупационных администраций. Производство обеспечивало не менее 892 млн рублей прибыли, из которых более 100 млн рублей - поступления в бюджет РФ.

Сообщается, что 16 июля правоохранители провели более 40 обысков в Киеве, Харькове, Львове и области. Изъяли технику, документы и печати. Девяти фигурантам сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2) и участие в преступной организации (ст. 255). Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.

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Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ

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Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ
Подсанкционный олигарх наладил производство украинских лекарств в РФ

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Автор: 

Жеваго Константин (110) лекарства (1231) Нацполиция (16636)


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Нігуя собі спритник!
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16.07.2025 14:33 Ответить
так людина ж 🤡 ...
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16.07.2025 14:37 Ответить
Пургену їм побільше.
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16.07.2025 14:41 Ответить
А кажуть ,що Жеваго меценат ))
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16.07.2025 14:49 Ответить
Це випадково нє Артеріум..нє?
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16.07.2025 14:54 Ответить
нічого собі..., виникає питання, а чому тільки зараз..., дозволили людині збагатитися..., лікувати всяку мразоту за порєбріком, а тут бац, і зібрали докази..., вони, мабуть, під ногами лежали, тільки їх ніхто не бачив...
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16.07.2025 14:55 Ответить
...так, як і з мером Полтави Мамайом, поки вигнали - аж тут і доця в с-т.петербурзі торгує. Отакі полтавські галушки
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16.07.2025 15:01 Ответить
Це все добре, а що там Ванька Баканов, який СБУ злив кацапам? Обшуки провели чи ще ні?
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16.07.2025 15:21 Ответить
 
 