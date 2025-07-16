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Новини Фото Українські ліки в РФ
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Виробництво й продаж українських ліків у РФ: викрито масштабну схему, організовану підсанкційним олігархом Жеваго, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підсанкційний український олігарх, екснардеп шести скликань і власник однієї з найбільших фармацевтичних компаній України, організував незаконну схему передачі технологій і документації для виробництва українських ліків у Росії.

Про це повідомила Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це дозволило постачати препарати до російських шпиталів та силових структур, зокрема на окуповані території.

Правоохоронці не називають прізвища, лише повідомляють, що бізнесмену 51 рік. Як зазначає агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про Костянтина Жеваго.

За даними слідства, організатор, уродженець РФ, ще до повномасштабної війни передав російським підприємствам еталонні зразки, технології та документацію, що дозволило виготовляти українські препарати в РФ без залучення України. Після 2022 року, попри заборону експорту, зразки передавалися через підконтрольну іноземну компанію-прокладку.

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Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ

Препарати з маркуванням української фармкорпорації надходили до медзакладів Міноборони РФ, генпрокуратури, МВС, пенітенціарної служби та підрозділів окупаційних адміністрацій. Виробництво забезпечувало щонайменше 892 млн рублів прибутку, з яких понад 100 млн рублів - надходження до бюджету РФ.

Повідомляється, що 16 липня правоохоронці провели понад 40 обшуків у Києві, Харкові, Львові та області. Вилучили техніку, документи й печатки. Дев’яти фігурантам повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема за пособництво державі-агресору (ст. 111-2) та участь у злочинній організації (ст. 255). Максимальне покарання - до 12 років позбавлення волі.

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Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ

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Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ
Підсанкційний олігарх налагодив виробництво українських ліків у РФ

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Автор: 

Жеваго Костянтин (394) ліки (1342) Нацполіція (15358)


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Нігуя собі спритник!
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16.07.2025 14:33 Відповісти
так людина ж 🤡 ...
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16.07.2025 14:37 Відповісти
Пургену їм побільше.
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16.07.2025 14:41 Відповісти
А кажуть ,що Жеваго меценат ))
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16.07.2025 14:49 Відповісти
Це випадково нє Артеріум..нє?
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16.07.2025 14:54 Відповісти
нічого собі..., виникає питання, а чому тільки зараз..., дозволили людині збагатитися..., лікувати всяку мразоту за порєбріком, а тут бац, і зібрали докази..., вони, мабуть, під ногами лежали, тільки їх ніхто не бачив...
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16.07.2025 14:55 Відповісти
...так, як і з мером Полтави Мамайом, поки вигнали - аж тут і доця в с-т.петербурзі торгує. Отакі полтавські галушки
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16.07.2025 15:01 Відповісти
Це все добре, а що там Ванька Баканов, який СБУ злив кацапам? Обшуки провели чи ще ні?
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16.07.2025 15:21 Відповісти
 
 