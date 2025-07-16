Виробництво й продаж українських ліків у РФ: викрито масштабну схему, організовану підсанкційним олігархом Жеваго, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підсанкційний український олігарх, екснардеп шести скликань і власник однієї з найбільших фармацевтичних компаній України, організував незаконну схему передачі технологій і документації для виробництва українських ліків у Росії.

Про це повідомила Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це дозволило постачати препарати до російських шпиталів та силових структур, зокрема на окуповані території.

Правоохоронці не називають прізвища, лише повідомляють, що бізнесмену 51 рік. Як зазначає агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про Костянтина Жеваго.

За даними слідства, організатор, уродженець РФ, ще до повномасштабної війни передав російським підприємствам еталонні зразки, технології та документацію, що дозволило виготовляти українські препарати в РФ без залучення України. Після 2022 року, попри заборону експорту, зразки передавалися через підконтрольну іноземну компанію-прокладку.

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Препарати з маркуванням української фармкорпорації надходили до медзакладів Міноборони РФ, генпрокуратури, МВС, пенітенціарної служби та підрозділів окупаційних адміністрацій. Виробництво забезпечувало щонайменше 892 млн рублів прибутку, з яких понад 100 млн рублів - надходження до бюджету РФ.

Повідомляється, що 16 липня правоохоронці провели понад 40 обшуків у Києві, Харкові, Львові та області. Вилучили техніку, документи й печатки. Дев’яти фігурантам повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема за пособництво державі-агресору (ст. 111-2) та участь у злочинній організації (ст. 255). Максимальне покарання - до 12 років позбавлення волі.

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