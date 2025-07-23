Начато расследование аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни, - ГБР. ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований оперативно, сразу после официального сообщения, начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Авария произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания. Сразу после инцидента на место происшествия выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове. Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.
Известно, что пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.
В ГБР добавили, что событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.
Сейчас следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.
"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц.
Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.
Расследование находится на особом контроле руководства ГБР, учитывая стратегическое значение авиационной безопасности в условиях военного положения", - рассказали в ГБР.
Напомним, вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Погано все це пахне.
1 - Mirage 2000 з ?? (до 20)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%A4 дохріна радянського зразка.
І це без втрачених на землі, про що точно невідомо, але розмови ходять негарні.
ці блд-і нарозслідують так, як зебільна партія скаже...
прикольний прикол получився у ідіотів Вироку-2019, кров'ю вихаркуємо і кінця-краю цього жахливого квартальського цирку з цим Дебільським-Підєрмачним не видно ..