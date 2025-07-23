Начато расследование аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований оперативно, сразу после официального сообщения, начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Авария произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания. Сразу после инцидента на место происшествия выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове. Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Известно, что пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.

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В ГБР добавили, что событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц.

Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.

Расследование находится на особом контроле руководства ГБР, учитывая стратегическое значение авиационной безопасности в условиях военного положения", - рассказали в ГБР.







Напомним, вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.