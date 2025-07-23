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Новости Фото Авария украинского истребителя Mirage-2000
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Начато расследование аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований оперативно, сразу после официального сообщения, начало досудебное расследование по факту падения военного самолета Mirage-2000 на Волыни.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Авария произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания. Сразу после инцидента на место происшествия выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове. Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

ГБР расследует аварию Mirage-2000

Известно, что пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.

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В ГБР добавили, что событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

ГБР расследует аварию Mirage-2000

"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц.

Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию.

Расследование находится на особом контроле руководства ГБР, учитывая стратегическое значение авиационной безопасности в условиях военного положения", - рассказали в ГБР.

ГБР расследует аварию Mirage-2000
ГБР расследует аварию Mirage-2000
ГБР расследует аварию Mirage-2000

Напомним, вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники.

Автор: 

авиакатастрофа (1731) ГБР (3129) Mirage (20)


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Топ комментарии
+5
миражам та ф-16 по 40 років((((. Інші нам не дають((. Слава Богу, що пілот живий!
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23.07.2025 13:39 Ответить
+3
Ні. Форум "Цензор" це хвахівці: і енергетики і військові і стратеги і хіміки...
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23.07.2025 13:35 Ответить
+2
Вже викликає занепокоєння втрата цінної військової техніки. З одного боку, це війна, інтенсивна експлуатація і т.п. Але щось...занадто. Занадто багато. Про загибель спеціалістів я взагалі мовчу. Добре тут пілот вижив, але це скоріше виключення, аніж правило. І жодного разу "ніхто не винен, воно само". Від втрачених по дурному систем ППО, до літаків. Само. З екіпажами.
Погано все це пахне.
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23.07.2025 13:36 Ответить
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Нє тєла- нєт дєла!
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23.07.2025 13:25 Ответить
дбр, спеціалісти у військовій техніці та взаємодії військових?
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23.07.2025 13:28 Ответить
Ні. Форум "Цензор" це хвахівці: і енергетики і військові і стратеги і хіміки...
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23.07.2025 13:35 Ответить
економісти, кібернетики ... бібліотекарі
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23.07.2025 14:52 Ответить
Вже викликає занепокоєння втрата цінної військової техніки. З одного боку, це війна, інтенсивна експлуатація і т.п. Але щось...занадто. Занадто багато. Про загибель спеціалістів я взагалі мовчу. Добре тут пілот вижив, але це скоріше виключення, аніж правило. І жодного разу "ніхто не винен, воно само". Від втрачених по дурному систем ППО, до літаків. Само. З екіпажами.
Погано все це пахне.
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23.07.2025 13:36 Ответить
3 самолета упало, это много?)
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23.07.2025 13:49 Ответить
4 F-16, з 10+ що вже надійшли.
1 - Mirage 2000 з ?? (до 20)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%A4 дохріна радянського зразка.
І це без втрачених на землі, про що точно невідомо, але розмови ходять негарні.
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23.07.2025 13:58 Ответить
10+ F16 пришли или 50+? и там есть потери на земле.
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23.07.2025 14:11 Ответить
В открытых источниках было совсем недавно, 48 ф16 пришло.
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23.07.2025 16:27 Ответить
Достаточно просто все объясняется: летчики и техники за кордоном обучаются по пять-шесть лет, а потом еще годами работают под присмотром опытных специалистов. в/с ВСУ обучались по ускоренным программам, часто не владея в достаточной степени языком на котором им преподавали. Диванные потреоты радостно верещали, что 'наши Козаки такие способные, за полгода осваивают то, что тупы западники за три проходят!', но реальность другая - оказалось западники не просто так время тратят, самым способным хлопцам нужно время, время и время. Вот и маемо тэ що маемо.
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23.07.2025 16:26 Ответить
миражам та ф-16 по 40 років((((. Інші нам не дають((. Слава Богу, що пілот живий!
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23.07.2025 13:39 Ответить
він точно потонув? чі роми на метал вже відвезли
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23.07.2025 14:36 Ответить
дівчатка за викликом, дермово-татаровські ДБРовці, клістрони хоча б повернули для ППО, ще довоєнні..?
ці блд-і нарозслідують так, як зебільна партія скаже...
прикольний прикол получився у ідіотів Вироку-2019, кров'ю вихаркуємо і кінця-краю цього жахливого квартальського цирку з цим Дебільським-Підєрмачним не видно ..
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23.07.2025 14:41 Ответить
 
 