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Новини Фото Аварія українського винищувача Mirage-2000
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Розпочато розслідування аварії винищувача Mirage-2000 на Волині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань оперативно, відразу після офіційного повідомлення, розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання. Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

ДБР розслідує аварію Mirage-2000

Відомо, що пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

Також читайте: Падіння Mirage-2000 в Україні: пілот відвів літак подалі від населеного пункту, - Ігнат

У ДБР додали, що подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

ДБР розслідує аварію Mirage-2000

"Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану", - розповіли в ДБР.

ДБР розслідує аварію Mirage-2000
ДБР розслідує аварію Mirage-2000
ДБР розслідує аварію Mirage-2000

Нагадаємо, увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.

Автор: 

авіакатастрофа (1106) ДБР (3649) Mirage (20)


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Топ коментарі
+5
миражам та ф-16 по 40 років((((. Інші нам не дають((. Слава Богу, що пілот живий!
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23.07.2025 13:39 Відповісти
+3
Ні. Форум "Цензор" це хвахівці: і енергетики і військові і стратеги і хіміки...
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23.07.2025 13:35 Відповісти
+2
Вже викликає занепокоєння втрата цінної військової техніки. З одного боку, це війна, інтенсивна експлуатація і т.п. Але щось...занадто. Занадто багато. Про загибель спеціалістів я взагалі мовчу. Добре тут пілот вижив, але це скоріше виключення, аніж правило. І жодного разу "ніхто не винен, воно само". Від втрачених по дурному систем ППО, до літаків. Само. З екіпажами.
Погано все це пахне.
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23.07.2025 13:36 Відповісти
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Нє тєла- нєт дєла!
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23.07.2025 13:25 Відповісти
дбр, спеціалісти у військовій техніці та взаємодії військових?
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23.07.2025 13:28 Відповісти
Ні. Форум "Цензор" це хвахівці: і енергетики і військові і стратеги і хіміки...
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23.07.2025 13:35 Відповісти
економісти, кібернетики ... бібліотекарі
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23.07.2025 14:52 Відповісти
Вже викликає занепокоєння втрата цінної військової техніки. З одного боку, це війна, інтенсивна експлуатація і т.п. Але щось...занадто. Занадто багато. Про загибель спеціалістів я взагалі мовчу. Добре тут пілот вижив, але це скоріше виключення, аніж правило. І жодного разу "ніхто не винен, воно само". Від втрачених по дурному систем ППО, до літаків. Само. З екіпажами.
Погано все це пахне.
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23.07.2025 13:36 Відповісти
3 самолета упало, это много?)
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23.07.2025 13:49 Відповісти
4 F-16, з 10+ що вже надійшли.
1 - Mirage 2000 з ?? (до 20)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%A4 дохріна радянського зразка.
І це без втрачених на землі, про що точно невідомо, але розмови ходять негарні.
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23.07.2025 13:58 Відповісти
10+ F16 пришли или 50+? и там есть потери на земле.
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23.07.2025 14:11 Відповісти
миражам та ф-16 по 40 років((((. Інші нам не дають((. Слава Богу, що пілот живий!
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23.07.2025 13:39 Відповісти
він точно потонув? чі роми на метал вже відвезли
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23.07.2025 14:36 Відповісти
дівчатка за викликом, дермово-татаровські ДБРовці, клістрони хоча б повернули для ППО, ще довоєнні..?
ці блд-і нарозслідують так, як зебільна партія скаже...
прикольний прикол получився у ідіотів Вироку-2019, кров'ю вихаркуємо і кінця-краю цього жахливого квартальського цирку з цим Дебільським-Підєрмачним не видно ..
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23.07.2025 14:41 Відповісти
 
 