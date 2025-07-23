Розпочато розслідування аварії винищувача Mirage-2000 на Волині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань оперативно, відразу після офіційного повідомлення, розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.
Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання. Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.
Відомо, що пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.
У ДБР додали, що подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.
"Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.
Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.
Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану", - розповіли в ДБР.
Нагадаємо, увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.
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Погано все це пахне.
1 - Mirage 2000 з ?? (до 20)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%A4 дохріна радянського зразка.
І це без втрачених на землі, про що точно невідомо, але розмови ходять негарні.
ці блд-і нарозслідують так, як зебільна партія скаже...
прикольний прикол получився у ідіотів Вироку-2019, кров'ю вихаркуємо і кінця-краю цього жахливого квартальського цирку з цим Дебільським-Підєрмачним не видно ..