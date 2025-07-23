Розпочато розслідування аварії винищувача Mirage-2000 на Волині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань оперативно, відразу після офіційного повідомлення, розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання. Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Відомо, що пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу.

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У ДБР додали, що подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

"Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану", - розповіли в ДБР.







Нагадаємо, увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.