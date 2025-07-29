Удар РФ по Каменскому: число пострадавших возросло до 22 человек. ФОТОрепортаж
Из-за удара РФ по Каменскому Днепропетровской области уже известно о 22 пострадавших.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"22 человека пострадали из-за ночной атаки на Каменское. Среди них 10 - медицинские работники: медсестры, акушеры, анастезиолог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека остаются в тяжелом состоянии - это одна из медработниц и беременная женщина.
Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений на Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.
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Люба Леонидовна
показать весь комментарий29.07.2025 16:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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