Удар РФ по Каменскому: число пострадавших возросло до 22 человек. ФОТОрепортаж

Из-за удара РФ по Каменскому Днепропетровской области уже известно о 22 пострадавших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"22 человека пострадали из-за ночной атаки на Каменское. Среди них 10 - медицинские работники: медсестры, акушеры, анастезиолог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека остаются в тяжелом состоянии - это одна из медработниц и беременная женщина.

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Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений на Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых. Также Цензор.НЕТ информировал об ударе РФ по Каменскому. Там есть жертвы и пострадавшие. Повреждены роддом и отделение городской больницы.





