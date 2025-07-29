Удар РФ по Кам’янському: кількість постраждалих зросла до 22 осіб. ФОТОрепортаж

Через удар РФ по Кам’янському Дніпропетровської області вже відомо про 22 постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"22 людей постраждали через нічну атаку на Кам’янське. Серед них 10 – медичні працівники: медсестри, акушери, анастезіолог", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дві людини залишаються у важкому стані – це одна з медпрацівниць та вагітна жінка.

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Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених. Також Цензор.НЕТ інформував про удар РФ по Кам’янському. Там є жертви і постраждалі. Пошкоджено пологовий будинок та відділення міської лікарні.





