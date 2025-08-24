РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8758 посетителей онлайн
Новости Фото Сырский о Донетчине
722 3

Сырский посетил Покровское направление: наградил воинов и обсудил вопросы дополнительного обеспечения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работаю в районах боевых действий. Покровское направление - там, где сложнее всего. Где защита украинской Независимости и украинского Флага - не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Пообщался прежде всего с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника. 25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады.

Главнокомандующий наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наше войско", - Сырский

Сырский посетил Покровское направление
Сырский посетил Покровское направление
Сырский посетил Покровское направление
Сырский посетил Покровское направление
Сырский посетил Покровское направление
Сырский посетил Покровское направление
Сырский посетил Покровское направление
Сырский посетил Покровское направление

"Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решен", - говорится в сообщении.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым побратимам и сестрам за их подвиг в эти большие, решающие дни. Слава Украине! Слава украинским героям!" - написал Сырский.

Читайте: Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают помощь и усиление, - Сырский

награда (1842) Донецкая область (10583) Александр Сырский (700) Покровск (756) Покровский район (921)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а че в покровсе не побывал? он ведь под контролем, все нормально
показать весь комментарий
24.08.2025 16:42 Ответить
А,шо тобі легше стане? А , чому кацапською питаеш? Ти бот москальський?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:54 Ответить
Можна подумати що поплавлений "сирок россійскій" щось там "забезпечує". Генєрал-снабжєнєц от зенфантєрії, мать його...
показать весь комментарий
24.08.2025 17:00 Ответить
 
 