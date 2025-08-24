Сырский посетил Покровское направление: наградил воинов и обсудил вопросы дополнительного обеспечения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работаю в районах боевых действий. Покровское направление - там, где сложнее всего. Где защита украинской Независимости и украинского Флага - не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Пообщался прежде всего с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника. 25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады.

Главнокомандующий наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.

"Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решен", - говорится в сообщении.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым побратимам и сестрам за их подвиг в эти большие, решающие дни. Слава Украине! Слава украинским героям!" - написал Сырский.

