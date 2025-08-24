УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Фото Сирський про Донеччину
1 186 5

Сирський відвідав Покровський напрямок: нагородив воїнів і обговорив питання додаткового забезпечення. ФОТОрепортаж

Працюю в районах бойових дій. Покровський напрямок - там, де найскладніше. Де захист української Незалежності та українського Прапора - не просто високі слова, а щоденний ризик і щоденний подвиг.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Поспілкувався насамперед із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. 25-та повітряно-десантна, 68-ма єгерська, 32-га і 155-та механізовані бригади.

Головнокомандувач нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант – це наше військо", - Сирський

Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок

"Відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", - ідеться в повідомленні.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. Ще раз висловлюю глибоку вдячність бойовим побратимам і посестрам за їхній чин у ці великі, вирішальні дні. Слава Україні! Слава українським героям!" - написав Сирський.

Читайте: Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують допомогу та підсилення, - Сирський

Автор: 

нагорода (1304) Донецька область (9406) Сирський Олександр (725) Покровськ (788) Покровський район (929)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а че в покровсе не побывал? он ведь под контролем, все нормально
показати весь коментар
24.08.2025 16:42 Відповісти
А,шо тобі легше стане? А , чому кацапською питаеш? Ти бот москальський?
показати весь коментар
24.08.2025 16:54 Відповісти
Можна подумати що поплавлений "сирок россійскій" щось там "забезпечує". Генєрал-снабжєнєц от зенфантєрії, мать його...
показати весь коментар
24.08.2025 17:00 Відповісти
Стріляли???
показати весь коментар
24.08.2025 17:05 Відповісти
Фото класні. Видно профі знімав
показати весь коментар
24.08.2025 17:08 Відповісти
 
 