Сирський відвідав Покровський напрямок: нагородив воїнів і обговорив питання додаткового забезпечення. ФОТОрепортаж

Працюю в районах бойових дій. Покровський напрямок - там, де найскладніше. Де захист української Незалежності та українського Прапора - не просто високі слова, а щоденний ризик і щоденний подвиг.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Поспілкувався насамперед із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. 25-та повітряно-десантна, 68-ма єгерська, 32-га і 155-та механізовані бригади.

Головнокомандувач нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант – це наше військо", - Сирський

















"Відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", - ідеться в повідомленні.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. Ще раз висловлюю глибоку вдячність бойовим побратимам і посестрам за їхній чин у ці великі, вирішальні дні. Слава Україні! Слава українським героям!" - написав Сирський.

Читайте: Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують допомогу та підсилення, - Сирський