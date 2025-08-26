Россияне дважды атаковали Константиновку FPV-дронами: есть погибший и раненые. ФОТО

Сегодня, 26 августа, российские войска дважды атаковали Константиновку в Донецкой области с применением FPV-дронов, в результате чего погибла женщина, еще два человека ранены.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 09:30 утра российские войска совершили очередную атаку на город Константиновку с помощью ударного беспилотника типа FPV.

В результате вражеского удара ранения получил один гражданский житель. По предварительным данным его состояние оценивается как легкое - пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в местное медицинское учреждение.

Кроме человеческих потерь, обстрел нанес существенный ущерб городской инфраструктуре. Вражеский беспилотник попал по служебному автомобилю-мусоровозу, который обслуживал жилые кварталы города. В результате взрыва поврежден кузов машины и рабочие механизмы, что затрудняет выполнение плановых работ по вывозу твердых бытовых отходов.

Также около 12:00 российские войска осуществили прицельный обстрел города Константиновки с помощью ударного беспилотника типа FPV.

В результате атаки погибла гражданская женщина - травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Еще один мужчина получил ранения средней степени и самостоятельно обратился за медицинской помощью в медицинское учреждение.

Во время взрыва также был поврежден легковой автомобиль.

"Этот случай в очередной раз подтверждает: даже обычное передвижение по улицам города несет высокий риск для жизни гражданских. Ударные беспилотники врага все чаще нацеливаются на районы, где нет военных объектов, создавая атмосферу постоянной опасности для мирного населения.

В очередной раз призываем жителей громады позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких", - подчеркнул Горбунов.

