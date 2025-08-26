Росіяни двічі атакували Костянтинівку FPV-дронами: є загиблий та поранені. ФОТО
Сьогодні, 26 серпня, російські війська двічі атакували Костянтинівку в Донецькій області із застосуванням FPV-дронів, унаслідок чого загинула жінка, ще двох людей поранено.
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
Так, близько 09:30 ранку російські війська здійснили чергову атаку на місто Костянтинівку за допомогою ударного безпілотника типу FPV.
Унаслідок ворожого удару поранення дістав один цивільний житель. За попередніми даними його стан оцінюється як легкий - постраждалий самостійно звернувся по медичну допомогу до місцевого медичного закладу.
Окрім людських втрат, обстріл завдав суттєвої шкоди міській інфраструктурі. Ворожий безпілотник влучив по службовому автомобілю-сміттєвозу, який обслуговував житлові квартали міста. Внаслідок вибуху пошкоджено кузов машини та робочі механізми, що ускладнює виконання планових робіт із вивезення твердих побутових відходів.
Також близько 12:00 російські війська здійснили прицільний обстріл міста Костянтинівки за допомогою ударного безпілотника типу FPV.
Унаслідок атаки загинула цивільна жінка - травми виявилися несумісними з життям.
Ще один чоловік дістав поранення середнього ступеня і самостійно звернувся по медичну допомогу до медичного закладу.
Під час вибуху також було пошкоджено легковий автомобіль.
"Цей випадок вкотре підтверджує: навіть звичайне пересування вулицями міста несе високий ризик для життя цивільних. Ударні безпілотники ворога дедалі частіше націлюються на райони, де немає військових об’єктів, створюючи атмосферу постійної небезпеки для мирного населення.
Вкотре закликаємо мешканців громади подбати про власну безпеку та безпеку своїх близьких", - наголосив Горбунов.
