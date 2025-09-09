РУС
В боях за Украину погиб телеоператор и военный Ярослав Левицкий. ФОТО

На войне РФ против Украины погиб военный, бывший телеоператор "5 канала" и медиаагентства АСС Ярослав Левицкий. Он считался пропавшим без вести с октября 2024 года.

О гибели защитника рассказал друг Левицкого Владимир Попович, пишет Институт массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Ему указанную информацию сообщили 8 сентября близкие Ярослава.

По словам друга, Ярослав Левицкий с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны в Черновицкой области.

В конце октября 2024 года его перевели в воинскую часть на Покровском направлении (Донецкая область). Через несколько дней после перевода Ярослав пропал без вести.

На войне погиб телеоператор и военный Ярослав Левицкий

"Ярослав был очень светлым, высокоинтеллектуальным и позитивным человеком. Мы никогда не могли наговориться, насколько с ним было просто и очень интересно. Он всегда умел поддержать, подбодрить, имел немало креативных идей. Много лет работал телеоператором, поэтому реализовал свою мечту - создал Contrabanda Bar, который стал очень популярным среди черновицкой молодежи", - рассказал друг погибшего.

Главный редактор АСС Яна Андрущак в комментарии представительнице ИМИ сообщила, что Ярослав Левицкий начинал свой путь телеоператора еще в тогдашней редакции 5-го канала в Черновцах.

Также о гибели Ярослава сообщили и на фейсбук-странице Contrabanda Bar, совладельцем которого он был.

"Нашего Ярослава не стало, теперь уже официально. Почти год мы ждали и верили в лучшее - надеялись, что он где-то в плену, что жив. Но, к сожалению, этого не произошло. Вчера, 8.09, мы получили подтверждение совпадения по его ДНК. Ярик... ты был для нас примером мужества и света. Ты шел туда, где мы колебались, и открывал дорогу другим. Твое худое "дух авантюризма" было твоим жизненным кредо - ты смело брал за руку и с легкой улыбкой вступал в любое приключение. Ты умел жить так, словно каждый день был подарком, и делился этой силой со всеми вокруг. Твоя отвага, искренность и любовь к жизни останутся с нами навсегда. Ты был нашим другом, братом, вдохновением.

И останешься - в воспоминаниях, в сердцах, в тишине, которая болит. Вечная память тебе, Ярослав", - говорится в сообщении.

На войне погиб телеоператор и военный Ярослав Левицкий

По данным Института массовой информации, Ярослав Левицкий стал 111-м медийщиком, который погиб в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

потери (4545) война в Украине (6032)
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
09.09.2025 16:31 Ответить
Світла Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття друзям та родині
Ярослава , який віддав за нашу краіну найцінніше - це своє життя😪😪😪
09.09.2025 16:32 Ответить
Поки Українці, кинулись на захист України, то шобла зеленського-разумкова+стефанчука, кинулись гроші барижити і тікати з України!!
Їх ще і нагороджує, зеленський-ухилянт, отих приблуд95, державними нагородами, щоб і на пенсії їх утримували, Українці, які захищають Україну!! Щось засмерділося, з 2019 року, в Урядовому кварталі, московським лайном!
09.09.2025 16:40 Ответить
А з чинною владою усе стало ясно ше з 19-го. Усі їхні "досягнення" ми пам'ятаємо.
09.09.2025 16:44 Ответить
RIP...
Герої не вмирають, а залишаються у наших серцях...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
09.09.2025 16:42 Ответить
09.09.2025 16:51 Ответить
Вічна пам ять загиблим героям. Не пробачимо.
09.09.2025 18:23 Ответить
 
 