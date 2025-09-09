В боях за Украину погиб телеоператор и военный Ярослав Левицкий. ФОТО

На войне РФ против Украины погиб военный, бывший телеоператор "5 канала" и медиаагентства АСС Ярослав Левицкий. Он считался пропавшим без вести с октября 2024 года.

О гибели защитника рассказал друг Левицкого Владимир Попович, пишет Институт массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Ему указанную информацию сообщили 8 сентября близкие Ярослава.

По словам друга, Ярослав Левицкий с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны в Черновицкой области.

В конце октября 2024 года его перевели в воинскую часть на Покровском направлении (Донецкая область). Через несколько дней после перевода Ярослав пропал без вести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин Сергей Ганус, который вернулся в Украину после трех лет российского плена, погиб в ДТП

"Ярослав был очень светлым, высокоинтеллектуальным и позитивным человеком. Мы никогда не могли наговориться, насколько с ним было просто и очень интересно. Он всегда умел поддержать, подбодрить, имел немало креативных идей. Много лет работал телеоператором, поэтому реализовал свою мечту - создал Contrabanda Bar, который стал очень популярным среди черновицкой молодежи", - рассказал друг погибшего.

Главный редактор АСС Яна Андрущак в комментарии представительнице ИМИ сообщила, что Ярослав Левицкий начинал свой путь телеоператора еще в тогдашней редакции 5-го канала в Черновцах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко. ФОТО

Также о гибели Ярослава сообщили и на фейсбук-странице Contrabanda Bar, совладельцем которого он был.

"Нашего Ярослава не стало, теперь уже официально. Почти год мы ждали и верили в лучшее - надеялись, что он где-то в плену, что жив. Но, к сожалению, этого не произошло. Вчера, 8.09, мы получили подтверждение совпадения по его ДНК. Ярик... ты был для нас примером мужества и света. Ты шел туда, где мы колебались, и открывал дорогу другим. Твое худое "дух авантюризма" было твоим жизненным кредо - ты смело брал за руку и с легкой улыбкой вступал в любое приключение. Ты умел жить так, словно каждый день был подарком, и делился этой силой со всеми вокруг. Твоя отвага, искренность и любовь к жизни останутся с нами навсегда. Ты был нашим другом, братом, вдохновением.

И останешься - в воспоминаниях, в сердцах, в тишине, которая болит. Вечная память тебе, Ярослав", - говорится в сообщении.

Читайте также: Воин 46-й ОДШБр Владимир Костенко (Вепрь) погиб в бою против российских оккупантов. ФОТО

По данным Института массовой информации, Ярослав Левицкий стал 111-м медийщиком, который погиб в результате полномасштабного вторжения России в Украину.