У боях за Україну загинув телеоператор та військовий Ярослав Левицький. ФОТО

На війні РФ проти України загинув військовий, колишній телеоператор "5 каналу" та медіаагенції АСС Ярослав Левицький. Він вважався зниклим безвісти з жовтня 2024 року.

Про загибель захисника розповів друг Левицького Володимир Попович, пише Інститут масової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Йому зазначену інформацію повідомили 8 вересня близькі Ярослава.

За словами друга, Ярослав Левицький з перших днів повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони в Чернівецькій області.

Наприкінці жовтня 2024 року його перевели до військової частини на Покровському напрямку (Донецька область). За кілька днів після переведення Ярослав зник безвісти.

"Ярослав був дуже світлою, високоінтелектуальною та позитивною людиною. Ми ніколи не могли наговоритися, наскільки з ним було просто і надзвичайно цікаво. Він завжди вмів підтримати, підбадьорити, мав чимало креативних ідей. Багато років працював телеоператором, відтак реалізував свою мрію – створив Contrabanda Bar, який став дуже популярним серед чернівецької молоді", - розповів друг загиблого.

Головна редакторка АСС Яна Андрущак у коментарі представниці ІМІ повідомила, що Ярослав Левицький розпочинав свій шлях телеоператора ще в тодішній редакції 5 каналу в Чернівцях.

Також про загибель Ярослава повідомили й на фейсбук-сторінці Contrabanda Bar, співвласником якого він був.

"Нашого Ярослава не стало, тепер вже офіційно. Майже рік ми чекали й вірили в краще – сподівалися, що він десь у полоні, що живий. Але, на жаль, цього не сталося. Вчора, 8.09, ми отримали підтвердження збігу з його ДНК. Ярік… ти був для нас прикладом мужності й світла. Ти йшов туди, де ми вагалися, і відкривав дорогу іншим. Твоє худі "дух авантюризму" було твоїм життєвим кредо – ти сміливо брав за руку і з легкою усмішкою вступав у будь-яку пригоду. Ти вмів жити так, наче кожен день був подарунком, і ділився цією силою з усіма навколо. Твоя відвага, щирість і любов до життя залишаться з нами назавжди. Ти був нашим другом, братом, натхненням.

І залишишся – у спогадах, у серцях, у тиші, що болить. Вічна памʼять тобі, Ярославе", - йдеться в дописі.

За даними Інституту масової інформації, Ярослав Левицький став 111-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.