Оккупанты построили новую площадку для запуска "шахедов" в Брянской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Россияне обустроили новую площадку для запуска ударных дронов типа Shahed ("Герань") всего в 35 километрах от границы с Украиной - в Брянской области.
Соответствующие спутниковые снимки обнародовал обозреватель Brady Africk на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
На снимках зафиксирован разветвленный пусковой комплекс, расположенный между селами Война, Олешок, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области.
На объекте уже построены четыре складские зоны, спрятанные в высоких капонирах, внутри которых заметны конструкции, похожие на навесы. Также обустроены два пусковые участка с катапультами.
Подобные площадки российские войска систематически возводят как в приграничных районах, так и на временно оккупированных территориях Украины, пишет Мілітарний.
Еще в начале августа сообщалось о поражении такого объекта на территории аэродрома "Приморско-Ахтарск".
Кроме того, проект "Dnipro" зафиксировал еще два комплекса в Орловской и Брянской областях.
Один из них расположен в 175 километрах от украинской границы, возле села Цымбулова в Орловской области. Он считается главной пусковой площадкой российских дальнобойных дронов и является одной из крупнейших известных.
Еще один комплекс построен вблизи села Навля в Брянской области. На его территории размещены три бункера-склада, однако стационарных пусковых установок нет - беспилотники запускают с автомобилей.
