Оккупанты построили новую площадку для запуска "шахедов" в Брянской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Россияне обустроили новую площадку для запуска ударных дронов типа Shahed ("Герань") всего в 35 километрах от границы с Украиной - в Брянской области.

Соответствующие спутниковые снимки обнародовал обозреватель Brady Africk на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

На снимках зафиксирован разветвленный пусковой комплекс, расположенный между селами Война, Олешок, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области.

Россия построила новую пусковую площадку для шахидов

На объекте уже построены четыре складские зоны, спрятанные в высоких капонирах, внутри которых заметны конструкции, похожие на навесы. Также обустроены два пусковые участка с катапультами.

Россия построила новую пусковую площадку для шахидов

Подобные площадки российские войска систематически возводят как в приграничных районах, так и на временно оккупированных территориях Украины, пишет Мілітарний.

Еще в начале августа сообщалось о поражении такого объекта на территории аэродрома "Приморско-Ахтарск".

Россия построила новую пусковую площадку для шахидов

Кроме того, проект "Dnipro" зафиксировал еще два комплекса в Орловской и Брянской областях.

Один из них расположен в 175 километрах от украинской границы, возле села Цымбулова в Орловской области. Он считается главной пусковой площадкой российских дальнобойных дронов и является одной из крупнейших известных.

Еще один комплекс построен вблизи села Навля в Брянской области. На его территории размещены три бункера-склада, однако стационарных пусковых установок нет - беспилотники запускают с автомобилей.

Брянск (121) дроны (4712) Шахед (1511) война в Украине (6165)
А на ці майданчики - склади наші дрони не долітають?? Чи там потужне ПВО?
показать весь комментарий
18.09.2025 23:19 Ответить
"На об'єкті вже споруджено чотири складські зони, заховані у високих капонірах."
Дронами тут не обійтись. А власних ракет немає, західними не можна.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:41 Ответить
А чому "фламінго" ще там не присіли після перельоту? Що і хімарси більше не літають на 35 км від кордону, і літаків з кабами у нас нема? Якось дивно все це, або державна зрада, або комусь вигідно, що шахеди кожного дня і ночі летять на наші міста! 😡
показать весь комментарий
18.09.2025 23:36 Ответить
Фламінго - це фейк. Хаймарси не літають, бо Трамп заборонив. Кабів (175+km?) теж немає. Нічого немає. Вибачте за оптимізм.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:43 Ответить
Грьобаний сором! 🤬 а я все думаю, чого це про хімарси нічого не чути останнім часом, а воно ось чому!
показать весь комментарий
18.09.2025 23:47 Ответить
Їх дуже просто залочити дистанційно. В перших поставках хаймарсів взагалі територія Криму була "червоною", як і московія, потім таки поступово дозволили. А зараз кожне використання треба ще узгоджувати із США. Була навіть офіційна заява з цього приводу.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:51 Ответить
Фламінго зробили чисто для піару російської портянки, він без цього не може як наркоман без дози.
показать весь комментарий
18.09.2025 23:38 Ответить
А Трамп, на такі ді ******, каже, що це «ПОМИЛКА», або через чергові 50 днів, так і не вводить САНКЦІЙ, проти убивці Українців - московитів!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 23:41 Ответить
Поруч з шосе, поруч з ріллею, в кілометрі від села експерт знайшли секретний військовий об'єкт.
показать весь комментарий
19.09.2025 00:14 Ответить
 
 