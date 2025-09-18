Окупанти збудували новий майданчик для запуску "шахедів" у Брянській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Росіяни облаштували новий майданчик для запуску ударних дронів типу Shahed ("Герань") лише за 35 кілометрів від кордону з Україною –– у Брянській області.

Відповідні супутникові знімки оприлюднив оглядач Brady Africk на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

На знімках зафіксовано розгалужений пусковий комплекс, розташований між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ та Мартинівка у Брянській області.

На об’єкті вже споруджено чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких помітні конструкції, схожі на навіси. Також облаштовано дві пускові ділянки з катапультами.

Подібні майданчики російські війська систематично зводять як у прикордонних районах, так і на тимчасово окупованих територіях України, пише Мілітарний.

Ще на початку серпня повідомлялося про ураження такого об’єкта на території аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".

Крім того, проєкт "Dnipro" зафіксував ще два комплекси в Орловській та Брянській областях.

Один із них розташований за 175 кілометрів від українського кордону, біля села Цимбулова в Орловській області. Він вважається головним пусковим майданчиком російських далекобійних дронів та є одним із найбільших відомих.

Ще один комплекс збудовано поблизу села Навля у Брянській області. На його території розміщено три бункери-склади, однак стаціонарних пускових установок немає –– безпілотники запускають з автомобілів.

