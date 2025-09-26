РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11602 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
3 550 10

Русский медведь, премия от Путина, хорошая сделка. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Бесспорно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль ответил на заявление Трампа о "бумажном тигре": Россия ассоциируется с медведем

фотожаба

Российский реализм

фотожаба

Ужас...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогозин жалуется на "изувера и маньяка" Мадьяра: "Три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего". ВИДЕО

фотожаба

Хорошая сделка

фотожаба

Это же надо...

фотожаба

Обидели...

фотожаба

Время пришло!

фотожаба

Метод лечения

фотожаба

Российское счастье

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы в Туапсе: российский порт атаковали морские дроны

фотожаба

Из мира животных

фотожаба

Не задерживайтесь!

фотожаба

Хочешь премию?

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Песков Дмитрий (2007) политика (7337) путин владимир (32233) Рогозин Дмитрий (244) россия (97378) фотожаба (14756)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
26.09.2025 08:27 Ответить
+6
показать весь комментарий
26.09.2025 08:31 Ответить
+3
показать весь комментарий
26.09.2025 08:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.09.2025 08:27 Ответить
Скумбрія перейшла на оселедці?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:15 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 08:29 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 08:31 Ответить
за поплавского это не мем а правда жизни,такое должно быть запрещено всеми военными конвенциями
показать весь комментарий
26.09.2025 08:54 Ответить
Тебе не налили?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:17 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 08:54 Ответить
Дійсно, росія - не тигр.
Вона - ведмідь, який сосе не лапу, а б"й у китайської панди...
показать весь комментарий
26.09.2025 08:57 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 09:04 Ответить
Бракує медалі за взяття нобелівської премії
показать весь комментарий
26.09.2025 09:29 Ответить
 
 