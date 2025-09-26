УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10123 відвідувача онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
3 083 10

Російський ведмідь, премія від путіна, гарна угода. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Безспорно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль відповів на заяву Трампа про "паперового тигра": Росія асоціюється із ведмедем

фотожаба

Російський реалізм

фотожаба

Жах...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогозін скаржиться на "изувера и маньяка" Мадяра: "Три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего". ВIДЕО

фотожаба

Гарна угода

фотожаба

Це ж треба...

фотожаба

Образили...

фотожаба

Час прийшов!

фотожаба

Метод лікування

фотожаба

Російське щастя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи у Туапсе: російський порт атакували морські дрони

фотожаба

Із світу тварин

фотожаба

Не затримуйтесь!

фотожаба

Хочешь премію?

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Пєсков Дмитро (1760) політика (4772) путін володимир (24851) Рогозін Дмитро (130) росія (67998) фотожаба (14230)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.09.2025 08:27 Відповісти
Скумбрія перейшла на оселедці?
показати весь коментар
26.09.2025 09:15 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 08:29 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 08:31 Відповісти
за поплавского это не мем а правда жизни,такое должно быть запрещено всеми военными конвенциями
показати весь коментар
26.09.2025 08:54 Відповісти
Тебе не налили?
показати весь коментар
26.09.2025 09:17 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 08:54 Відповісти
Дійсно, росія - не тигр.
Вона - ведмідь, який сосе не лапу, а б"й у китайської панди...
показати весь коментар
26.09.2025 08:57 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 09:04 Відповісти
Бракує медалі за взяття нобелівської премії
показати весь коментар
26.09.2025 09:29 Відповісти
 
 