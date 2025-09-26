3 083 10
Російський ведмідь, премія від путіна, гарна угода. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Безспорно
Російський реалізм
Жах...
Гарна угода
Це ж треба...
Образили...
Час прийшов!
Метод лікування
Російське щастя
Із світу тварин
Не затримуйтесь!
Хочешь премію?
Вона - ведмідь, який сосе не лапу, а б"й у китайської панди...