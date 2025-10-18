РУС
Россияне впервые ударили по Лозовой реактивным КАБом: бомба пролетела 130 км. ФОТО

Сегодня, 18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая на Харьковщине. Это впервые оккупанты применили для атаки на город КАБ.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что по городу был нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ), выпущенной с временно оккупированной территории Украины.

РФ впервые ударила по Лозовой КАБом

"Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая. Дополнительные детали будут сообщены после завершения всех следственных и экспертных действий", - отметили в прокуратуре.

Позже в прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным правоохранителей, по г. Лозовая был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км.

Напомним, сегодня около 17:30 оккупанты ударили по жилому сектору города Лозовая на Харьковщине, вследствие чего произошел пожар. По последним данным, пострадали шесть человек.

