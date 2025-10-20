РУС
Сутки в Черниговской области: враг поразил несколько энергообъектов, есть отключение электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 19 октября 2025 года, войска РФ обстреливали 9 населенных пунктов Черниговской области. Поражено несколько энергообъектов и инфраструктурные объекты на территории области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

В области есть обесточивание

"Только за минувшие сутки агрессор поразил несколько энергообъектов и инфраструктуру в нашей области - в Корюковском, Нежинском и Прилуцком районах. На местах попаданий возникли пожары - оперативно сработали пожарные. Впрочем, речь идет о десятках тысяч домов, где нет света. Энергетики уже работают. По возможности, будут запитывать абонентов", - говорится в сообщении.

Под ударом железная дорога и агропредприятие

В Нежинском районе враг в очередной раз ударил по железной дороге. В Прилуцком - по агропредприятию.

Последствия вражеских обстрелов

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

Что предшествовало?

обстрел энергетика Черниговская область Корюковский район Нежинский район Прилукский район
