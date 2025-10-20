Сутки в Черниговской области: враг поразил несколько энергообъектов, есть отключение электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 19 октября 2025 года, войска РФ обстреливали 9 населенных пунктов Черниговской области. Поражено несколько энергообъектов и инфраструктурные объекты на территории области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

В области есть обесточивание

"Только за минувшие сутки агрессор поразил несколько энергообъектов и инфраструктуру в нашей области - в Корюковском, Нежинском и Прилуцком районах. На местах попаданий возникли пожары - оперативно сработали пожарные. Впрочем, речь идет о десятках тысяч домов, где нет света. Энергетики уже работают. По возможности, будут запитывать абонентов", - говорится в сообщении.

Под ударом железная дорога и агропредприятие

В Нежинском районе враг в очередной раз ударил по железной дороге. В Прилуцком - по агропредприятию.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по энергообъекту на Черниговщине, без света остались почти 55 тысяч абонентов.

