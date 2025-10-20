Доба на Чернігівщині: ворог уразив декілька енергооб’єктів, є знеструмлення. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 19 жовтня 2025 року, війська РФ обстрілювали 9 населених пунктів Чернігівської області. Уражено декілька енергообʼєктів та інфраструктурні обʼєкти на території області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

В області є знеструмлення

"Тільки за минулу добу агресор уразив декілька енергообʼєктів та інфраструктуру в нашій області - у Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому районах. На місцях влучань виникли пожежі - оперативно спрацювали вогнеборці. Втім, ідеться про десятки тисяч домівок, де немає світла. Енергетики вже працюють. За можливості, будуть заживлювати абонентів", - йдеться у повідомленні.

Під ударом залізниця та агропідприємство

У Ніжинському районі ворог вкотре вдарив по залізниці. У Прилуцькому - по агропідприємству.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вдарив по енергооб’єкту на Чернігівщині, без світла залишилися майже 55 тисяч абонентів.

