РУС
Новости Фото Бом на Купянском направлении
3 430 18

Враг расширяет контроль в центральной части Купянска, ближайшие недели станут решающими, - DeepState. КАРТА

Врагу пока удается расширить контроль в центральной части Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.

Какова ситуация в Купянске?

Как отмечается, в городе ситуация остается сложной, поскольку группы, которые проникали в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пробуют двигаться в южную часть Купянска.

Враг продвигается в Куп'янську

"Для понимания ситуации, Силы Обороны несколько раз уничтожали врага в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель кацапа - инфильтроваться к переправе в Купянске-Узловом", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, к счастью, над городом работает большое количество украинских пилотов, что уменьшает наступательный потенциал противника. Тем не менее, количество кацапов в городе является существенным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ вернули под контроль часть сел на границе с Днепропетровщиной, - Зеленский

Стабилизационные мероприятия

"В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы что-то и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер - не дать накопиться и двигаться", - добавили в DeepState.

Читайте: В Купянском районе до сих пор остается чуть менее 21 тысячи гражданских, в самом городе - около 680 жителей, - ГВА

Решающее время для судьбы Купянска

Также отмечается, что ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска.

"Или Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, или, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты.

Несмотря на бои в городе, ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной. Враг наступает по железной дороге возле Степной Новоселки, но вряд ли сможет в ближайшей перспективе достичь серьезных успехов. Конечно, при условии что Купянск удастся удержать", - резюмируют аналитики проекта DeepState.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Купянске и Волчанске. Также отмечалось, что российский военный приказал расстрелять безоружного гражданского в Купянске.

Автор: 

Харьковская область (1744) Купянский район (461) Купянск (798) Куп’янськ-Вузловий (14) DeepState (310)
Топ комментарии
+7
якось непомітно, але Куп'янськ вже скоро буде не наш...
показать весь комментарий
20.10.2025 16:43 Ответить
+6
А шо, потужний гундосік з цього приводу буде?
Чі наш верхглавком тіко по хороших новинах сцеціяліст?
показать весь комментарий
20.10.2025 16:44 Ответить
+4
У Покровську не краще. Підари вже контролюють значний відсоток території міста. Стерненко каєже, що якщо не вивести наших зваідти, то їх просто відріжуть:

https://www.youtube.com/watch?v=7KNmFhDE524
показать весь комментарий
20.10.2025 17:01 Ответить
Якщо в нас є резерв то їх в Куп"янську можна відрізати
показать весь комментарий
20.10.2025 16:38 Ответить
Якщо б у нас вони були - кацапа відрізали б ще по Осколу.
показать весь комментарий
20.10.2025 16:58 Ответить
Там їх потрібно було зустрічати - річка це ж непогана перепона і захист
показать весь комментарий
20.10.2025 17:01 Ответить
Там їх і зустрічали. Але вони змогли форсувати ріку, створити плацдарм на західному березі і з цього плацдарму напівоточити Куп'янськ. Що каже про те, що у нас там величезні проблеми, бо їхня логістика там в принципі мала на ладан дихати і перерубити її взагалі не було б проблемою, якби у нас там були б хоч якісь сили та адекватне командування.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:11 Ответить
Це коли мова йде про техніку. А так, це ж не Дніпро й зупиняти просочення тяжко навіть якби у ЗСУ не було проблем з кількістю особового складу. Така сама проблема й з утриманням міста. Звісно ця тактика, коли піхота штурмує не тільки без техніки, а й без ліній постачання (їжі, води, бк, тяжке поранення=смерть) збільшує втрати в 5-10 разів, але кацапам то норм.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:31 Ответить
якось непомітно, але Куп'янськ вже скоро буде не наш...
показать весь комментарий
20.10.2025 16:43 Ответить
А шо, потужний гундосік з цього приводу буде?
Чі наш верхглавком тіко по хороших новинах сцеціяліст?
показать весь комментарий
20.10.2025 16:44 Ответить
Доповiсть, що контратакуючими дiями вiдбили два села, та 34,43 кв км. А те, що за той же час вже майже втрачено Покровськ i Куп'янськ, про це краще промовчати
показать весь комментарий
20.10.2025 17:02 Ответить
Він вже вчора сказав: " ми як ніколи набблизились до завершення війни",тількі не сказав що треба для цього ще здати пукіну,напевне забув сказати.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:15 Ответить
Усі найкращі спеціялісти, експерти та контролери героїчно скупчилися на Цензорі.
показать весь комментарий
20.10.2025 17:33 Ответить
Вирішальними - тобто пролюбими Куп'янськ?
показать весь комментарий
20.10.2025 16:51 Ответить
даю 101 % за тиждень, ми відійшли на більш вигідні позиції
показать весь комментарий
20.10.2025 16:54 Ответить
У Зельоних все штатно - Куп'янськ під нашим контролем, а ворог десь на околицях.
показать весь комментарий
20.10.2025 16:55 Ответить
У Покровську не краще. Підари вже контролюють значний відсоток території міста. Стерненко каєже, що якщо не вивести наших зваідти, то їх просто відріжуть:

https://www.youtube.com/watch?v=7KNmFhDE524
показать весь комментарий
20.10.2025 17:01 Ответить
який до біса заходи)), кабінетним крсам нічого не відомо про настрої в армії? совки стерли потенціал, зелені дегенерати мотивацію в людей воювати. подякуйте що ще в обратку хлопці не пострілюють
показать весь комментарий
20.10.2025 17:03 Ответить
Ух ти! Ще вчора Генштаб доповідав,що Куп'янськ наш. Генштаб брехні?
показать весь комментарий
20.10.2025 17:30 Ответить
 
 