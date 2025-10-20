Враг расширяет контроль в центральной части Купянска, ближайшие недели станут решающими, - DeepState. КАРТА
Врагу пока удается расширить контроль в центральной части Купянска на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.
Какова ситуация в Купянске?
Как отмечается, в городе ситуация остается сложной, поскольку группы, которые проникали в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пробуют двигаться в южную часть Купянска.
"Для понимания ситуации, Силы Обороны несколько раз уничтожали врага в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель кацапа - инфильтроваться к переправе в Купянске-Узловом", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, к счастью, над городом работает большое количество украинских пилотов, что уменьшает наступательный потенциал противника. Тем не менее, количество кацапов в городе является существенным.
Стабилизационные мероприятия
"В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы что-то и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер - не дать накопиться и двигаться", - добавили в DeepState.
Решающее время для судьбы Купянска
Также отмечается, что ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска.
"Или Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, или, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты.
Несмотря на бои в городе, ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной. Враг наступает по железной дороге возле Степной Новоселки, но вряд ли сможет в ближайшей перспективе достичь серьезных успехов. Конечно, при условии что Купянск удастся удержать", - резюмируют аналитики проекта DeepState.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Купянске и Волчанске. Также отмечалось, что российский военный приказал расстрелять безоружного гражданского в Купянске.
