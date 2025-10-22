Украинки рассказали о нападениях русскоговорящего мужчины в Швейцарии: угрожал изнасилованием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более десяти украинок, проживающих в Швейцарии, рассказали об агрессивном поведении и нападении на них гражданина Латвии Александра Вабикса из-за того, что они общались на украинском в транспорте, на улице или в других местах.

Беженки отмечают, что агрессию мужчина проявлял сразу после того, как слышал украинский язык.

Подробности инцидента

Елена Дуник проживает в Швейцарии более трех лет. Сюда она переехала из Винницкой области после начала полномасштабного вторжения РФ. В центре для украинских беженцев познакомилась со своим мужем Габриэлем, который там работал.

13 октября Елена с мужем и младшим сыном ехала поездом по маршруту Интерлакен - Шпиц, когда на них набросился русскоязычный мужчина, который сидел рядом и употреблял алкоголь.

Украинка говорит: это произошло после того, как она обратилась к Габриэлю на украинском языке.

Именно она обнародовала видео с конфликтом в сети. После этого более десятка украинок написали ей, что также имели конфликты с этим же мужчиной - в общественном транспорте, магазинах, спортзалах и бассейнах в городах Цюрих, Берн, Женева.

Другие пострадавшие

Одна из украинок - Ольга - узнала мужчину на видео. В Швейцарии у нее также случился с ним конфликт. Он трогал лебедя, а женщина сделала ему замечание, на что тот агрессивно отреагировал и угрожал ее избить.

Мария Лембак - из Киева. В Швейцарии нашла приют вместе с дочерью. В апреле этого года Мария ехала с подругой и двумя пятилетними детьми в восьмом трамвае города Берн. Позади нее, рассказывает, сидели мужчина и женщина, разговаривали на русском и употребляли нецензурные слова. Мария говорит: на них не реагировали, а между собой разговаривали на украинском.

"Он наклонился ко мне и начал говорить на ухо: "Ты такая-сякая, украинка, хохлушка. Мы тебя будем убивать, резать твоих детей. Сейчас выйдешь из трамвая, я посмотрю на какой остановке. И все, тебе там конец. Будем тебя насиловать, и твоих детей также", - отметила она.

Мария сфотографировала мужчину в трамвае и пошла в ближайший полицейский участок, чтобы написать заявление.

"Полиция сказала: "Вы понимаете, мы его не можем найти". Я говорю: "Фото же есть". Они ответили, что это не уголовное дело, потому что он меня не ударил. Тогда я спросила, могу ли опубликовать фото, чтобы люди узнали его. Они ответили, что да", - продолжила она.

В полицию Мария также привела женщину, которая откликнулась на ее публикацию - она тоже узнала нападавшего, хотя не имела фото.

Что известно о русскоязычном мужчине?

Пользователи в сети идентифицировали его как Александра Вабикса. В Фейсбуке он публиковал фотографии в таком же худи, в котором его зафиксировали на видео.

В профиле указано, что он из Латвии, живет в Цюрихе в Швейцарии. Учился в рижской гимназии, Лондонском колледже компьютерных и управленческих наук и Кентерберийском университете Крайст Черч.

В январе 2024-го Александр опубликовал фото в футболке с надписью "Россия в моем сердце". На его руке - татуировка с изображением матрешки.

Еще раньше, в 2017 году, он обнародовал фотографию, сделанную на Красной площади в Москве.

По словам Елены Дудник, Александр работал шефом на кухне коммерческих самолетов в аэропорту Цюриха. После инцидента его уволили, о чем украинцам сообщили работники аэропорта.

Латвийские СМИ нашли Вабикса в реестре неплательщиков алиментов, его также узнали знакомые.

Что предшествовало?

13 октября в швейцарском поезде мужчина, разговаривавший на русском, напал на семью за то, что они общались на украинском языке.

Мужчина начал оскорблять их, когда услышал украинский язык, а затем угрожал убийством, рассказали пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что мужчина - гражданин Латвии. Его задержала полиция. Пользователи соцсетей отметили, что мужчина уже ранее нападал на украинок в Швейцарии, в частности - на Бернском вокзале в июне 2025 года.

В Латвии открыли уголовное производство против мужчины по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и вражды против украинцев, связанных с насилием и угрозами.

