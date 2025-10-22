РУС
Украинки рассказали о нападениях русскоговорящего мужчины в Швейцарии: угрожал изнасилованием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более десяти украинок, проживающих в Швейцарии, рассказали об агрессивном поведении и нападении на них гражданина Латвии Александра Вабикса из-за того, что они общались на украинском в транспорте, на улице или в других местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Беженки отмечают, что агрессию мужчина проявлял сразу после того, как слышал украинский язык.

Подробности инцидента

Елена Дуник проживает в Швейцарии более трех лет. Сюда она переехала из Винницкой области после начала полномасштабного вторжения РФ. В центре для украинских беженцев познакомилась со своим мужем Габриэлем, который там работал.

13 октября Елена с мужем и младшим сыном ехала поездом по маршруту Интерлакен - Шпиц, когда на них набросился русскоязычный мужчина, который сидел рядом и употреблял алкоголь.

Украинка говорит: это произошло после того, как она обратилась к Габриэлю на украинском языке.

Именно она обнародовала видео с конфликтом в сети. После этого более десятка украинок написали ей, что также имели конфликты с этим же мужчиной - в общественном транспорте, магазинах, спортзалах и бассейнах в городах Цюрих, Берн, Женева.

Другие пострадавшие

Одна из украинок - Ольга - узнала мужчину на видео. В Швейцарии у нее также случился с ним конфликт. Он трогал лебедя, а женщина сделала ему замечание, на что тот агрессивно отреагировал и угрожал ее избить.

Мария Лембак - из Киева. В Швейцарии нашла приют вместе с дочерью. В апреле этого года Мария ехала с подругой и двумя пятилетними детьми в восьмом трамвае города Берн. Позади нее, рассказывает, сидели мужчина и женщина, разговаривали на русском и употребляли нецензурные слова. Мария говорит: на них не реагировали, а между собой разговаривали на украинском.

"Он наклонился ко мне и начал говорить на ухо: "Ты такая-сякая, украинка, хохлушка. Мы тебя будем убивать, резать твоих детей. Сейчас выйдешь из трамвая, я посмотрю на какой остановке. И все, тебе там конец. Будем тебя насиловать, и твоих детей также", - отметила она.

Мария сфотографировала мужчину в трамвае и пошла в ближайший полицейский участок, чтобы написать заявление.

вабикс

"Полиция сказала: "Вы понимаете, мы его не можем найти". Я говорю: "Фото же есть". Они ответили, что это не уголовное дело, потому что он меня не ударил. Тогда я спросила, могу ли опубликовать фото, чтобы люди узнали его. Они ответили, что да", - продолжила она.

В полицию Мария также привела женщину, которая откликнулась на ее публикацию - она тоже узнала нападавшего, хотя не имела фото.

Что известно о русскоязычном мужчине?

Пользователи в сети идентифицировали его как Александра Вабикса. В Фейсбуке он публиковал фотографии в таком же худи, в котором его зафиксировали на видео.

вабикс

В профиле указано, что он из Латвии, живет в Цюрихе в Швейцарии. Учился в рижской гимназии, Лондонском колледже компьютерных и управленческих наук и Кентерберийском университете Крайст Черч.

В январе 2024-го Александр опубликовал фото в футболке с надписью "Россия в моем сердце". На его руке - татуировка с изображением матрешки.

вабикс

Еще раньше, в 2017 году, он обнародовал фотографию, сделанную на Красной площади в Москве.

вабикс

По словам Елены Дудник, Александр работал шефом на кухне коммерческих самолетов в аэропорту Цюриха. После инцидента его уволили, о чем украинцам сообщили работники аэропорта.

Латвийские СМИ нашли Вабикса в реестре неплательщиков алиментов, его также узнали знакомые.

Также читайте: Латвия открыла уголовное производство против мужчины, напавшего на украиноязычную семью в Швейцарии

Что предшествовало?

13 октября в швейцарском поезде мужчина, разговаривавший на русском, напал на семью за то, что они общались на украинском языке.

Мужчина начал оскорблять их, когда услышал украинский язык, а затем угрожал убийством, рассказали пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что мужчина - гражданин Латвии. Его задержала полиция. Пользователи соцсетей отметили, что мужчина уже ранее нападал на украинок в Швейцарии, в частности - на Бернском вокзале в июне 2025 года.

В Латвии открыли уголовное производство против мужчины по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и вражды против украинцев, связанных с насилием и угрозами.

украинский язык (1210) Швейцария (636)
Топ комментарии
+13
Зараза болотна розповзлась по всьому світу.
22.10.2025 14:41 Ответить
+11
кончені поліціейські у Швейцарії хочуть бути нейтральними, тому нічого не робили.

Якщо б не Латвія і далі дозволяли йому вільно пересуватись Швейцарією.
22.10.2025 14:43 Ответить
+11
Україні потрібен власний Моссад, який повільно, не кваплючись, буде ліквідувати російське зло в кожному куточку земної кулі. Щоб згодом була новина: чоловік необережно купався в річці та втопився (або отруївся шаурмою). Раніше він був відомий тим, що нападав на українок в європейських містах...
22.10.2025 14:49 Ответить
Зараза болотна розповзлась по всьому світу.
22.10.2025 14:41 Ответить
Потрібно було його вбити, відразу після погроз! Пристрелити і потім виправдовуватись. Це краще ніж очікувати небезпеку від незнайомця по відношенню до своїх дітей. Будь яка істота яка починає погрожувати, має бути знищена негайно!
22.10.2025 14:44 Ответить
кончені поліціейські у Швейцарії хочуть бути нейтральними, тому нічого не робили.

Якщо б не Латвія і далі дозволяли йому вільно пересуватись Швейцарією.
22.10.2025 14:43 Ответить
Якщо Латвія позбавить його громадянства, то він автоматично втратить резидентство в Швейцарії, бо воно привʼязано до паспорту ЄС.
22.10.2025 14:51 Ответить
Його неможливо позбавити громадянства. Інша справа, що кримінальне провадження є. І це історія надовго. Підійде час міняти пачпорта- у стоп листі. Доведеця громадянство Гондураса шукати.
22.10.2025 15:28 Ответить
Я не латвійський юрист, але я знаю, що для людей, народжених в часи СРСР, громадянство Латвії - це не право, а привілей. А ось народжені за часи незалежної Латвії - це зовсім інший випадок. Вони мають громадянство апріорі - за правом народження.
22.10.2025 15:38 Ответить
Не неси дурини. Жодна поліція не буде розшукувати людину, якщо це не тягне на кримінал. 8а лайку- максимум адміштраф.
Не неси галіматьї.
22.10.2025 15:25 Ответить
Погрози вбивством та гвалтуванням це злочин у багатьох країнах
22.10.2025 15:45 Ответить
Вишліть його у Латвію.
Латиші розберуться......

.
22.10.2025 14:47 Ответить
Україні потрібен власний Моссад, який повільно, не кваплючись, буде ліквідувати російське зло в кожному куточку земної кулі. Щоб згодом була новина: чоловік необережно купався в річці та втопився (або отруївся шаурмою). Раніше він був відомий тим, що нападав на українок в європейських містах...
22.10.2025 14:49 Ответить
Ну так підіть і нападіть на росіян закордоном скоріш за все, вас же й посадять заграти а підбурювати інших багато розуму нетреба, українок там багато закордоном хай зберуться і помстяться, а ні то і нічого триндіть хай терплять.
22.10.2025 15:55 Ответить
Нахрена подробиці про поведінку гниди-ватніка? Це нажаль повсюди зараз. Які наслідки для виродка?
22.10.2025 14:52 Ответить
Латвія вивчає, чи є можливість для позбавлення громадянства та надання статуса "негромадянина".
22.10.2025 15:04 Ответить
"Вивчає ..чи є можливість..." .. *****, тільки знищення.
22.10.2025 15:13 Ответить
Зверніть увагу, вчився цей обдарований не в одному навчальному закладі. Але в списку нема жодного російського . Легко любити росіюшку)
22.10.2025 14:56 Ответить
В Масквабад відправити підара кацапського, нехай далі витирає своєю дупою бруківку біля мавзолею.
22.10.2025 14:56 Ответить
Дивно що за цей час не знайшлося жодного українця щоб проломив цьому виродку унітаз ...
боїмося всього боїмося ...
Якщоб він так бикував на євреїв скільки б прожив ? Отож бо браття і сестри
22.10.2025 15:08 Ответить
українця в такому разі посадять, однозначно. Воно того варте? Це гімно не зміниться за жодних обставин.
Якби декілька українців відслідкували його, куди пішов-поїхав після поїзда, могли б зайти до нього в гості. Там би і пояснили йому, що так негарно робити. Познайомились би з його співмешканкою, до речі. Пишуть, що вона з Одеси, отримала притулок як біженка від війни.
Але все це можливо лише в сценарії фільму, який ніколи не знімуть...
22.10.2025 15:21 Ответить
А де ця мразота зараз? Вже збігла в рашу?
22.10.2025 15:10 Ответить
Та потрібно випустити за кордон людину яка не хоче там жити і в якої є сили поламать того дебіла і зловить на живця і все (його просто вишлють з євросоюзу і все просто)
22.10.2025 15:12 Ответить
Так він громадянин Євросоюзу - Латвії чи Литви, а супутниця його- бєжанка с Адєси.
22.10.2025 15:18 Ответить
Треба оголошувати збір, щоб відправити цю гниду на концерт кобздона, його подругу з Одеси теж.
22.10.2025 15:19 Ответить
 
 