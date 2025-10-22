УКР
5 493 23

Українки розповіли про напади російськомовного чоловіка у Швейцарії: погрожував зґвалтуванням дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад десять українок, які проживають у Швейцарії, розповіли про агресивну поведінку та напад на них громадянина Латвії Олександра Вабікса через те, що вони спілкувалися українською у транспорті, на вулиці чи в інших місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Біженки зазначають, що агресію чоловік проявляв одразу після того, як чув українську мову.

Подробиці інциденту

Олена Дуник проживає у Швейцарії понад три роки. Сюди вона переїхала з Вінниччини після початку повномасштабного вторгнення РФ. У центрі для українських біженців познайомилася зі своїм чоловіком Габріелем, який там працював.

13 жовтня Олена з чоловіком й молодшим сином їхала потягом за маршрутом Інтерлакен – Шпіц, коли на них накинувся російськомовний чоловік, який сидів поруч та вживав алкоголь.

Українка каже: це сталося після того, як вона звернулася до Габріеля українською мовою.

Саме вона оприлюднила відео з конфліктом у мережі. Після цього понад десяток українок написали їй, що також мали конфлікти з цим самим чоловіком – у громадському транспорті, магазинах, спортзалах і басейнах у містах Цюрих, Берн, Женева.

Інші потерпілі

Одна з українок - Ольга - впізнала чоловіка на відео. У Швейцарії в неї також трапився із ним конфлікт. Він чіпав лебедя, а жінка зробила йому зауваження, на що той агресивно відреагував та погрожував її побити.

Марія Лембак – із Києва. У Швейцарії знайшла прихисток разом із донькою.

У квітні цього року Марія їхала з подругою та двома п’ятирічними дітьми у восьмому трамваї міста Берн. Позаду неї, розповідає, сиділи чоловік і жінка, розмовляли російською та вживали нецензурні слова.

Марія каже: на них не реагували, а поміж собою розмовляли українською.

"Він нахилився до мене і почав казати на вухо: "Ти така-сяка, українка, хохлушка. Ми тебе будемо вбивати, різати твоїх дітей. Зараз вийдеш з трамвая, я подивлюся на якій зупинці. І все, тобі там кінець. Будемо тебе ґвалтувати, і твоїх дітей також", - зазначила вона.

Марія сфотографувала чоловіка в трамваї і пішла у найближчий поліцейський відділок, щоб написати заяву.

вабікс

"Поліція сказала: "Ви розумієте, ми його не можемо знайти". Я кажу: "Фото ж є". Вони відповіли, що це не кримінальна справа, бо він мене не вдарив. Тоді я запитала, чи можу опублікувати фото, щоб люди впізнали його. Вони відповіли, що так", - продовжила вона.

У поліцію Марія також привела жінку, яка відгукнулася на її публікацію – вона теж упізнала нападника, хоча не мала фото.

Що відомо про російськомовного чоловіка?

Користувачі в мережі ідентифікували його як Олександра Вабікса. У Фейсбуці він публікував світлини у такому ж худі, в якому його зафіксували на відео.

вабікс

У профілі вказано, що він із Латвії, живе у Цюриху в Швейцарії. Навчався у ризькій гімназії, Лондонському коледжі комп’ютерних та управлінських наук і Кентерберійському університеті Крайст Черч.

У січні 2024-го Олександр опублікував фото у футболці з написом "Россия в моем сердце". На його руці – татуювання із зображенням матрьошки.

вабікс

Ще раніше – у 2017 році – він оприлюднив світлину, зроблену на Красній площі в Москві.

вабікс

За словами Олени Дудник, Олександр працював шефом на кухні комерційних літаків в аеропорті Цюриха. Після інциденту його звільнили, про що українці повідомили працівники аеропорту.

Латвійські ЗМІ знайшли Вабікса в реєстрі неплатників аліментів, його також упізнали знайомі.

Що передувало?

13 жовтня у швейцарському потязі чоловік, який розмовляв російською, напав на сім’ю за те, що вони спілкувалися українською мовою.

Чоловік почав ображати їх, коли почув українську мову, а потім погрожував убивством, розповіли потерпілі.

Згодом стало відомо, що чоловік - громадянин Латвії. Його затримала поліція. Користувачі соцмереж зазначили, що чоловік уже раніше нападав на українок у Швейцарії, зокрема на бернському вокзалі в червні 2025 року.

У Латвії відкрили кримінальне провадження проти чоловіка за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами.

Топ коментарі
+13
Зараза болотна розповзлась по всьому світу.
22.10.2025 14:41 Відповісти
+11
кончені поліціейські у Швейцарії хочуть бути нейтральними, тому нічого не робили.

Якщо б не Латвія і далі дозволяли йому вільно пересуватись Швейцарією.
22.10.2025 14:43 Відповісти
+11
Україні потрібен власний Моссад, який повільно, не кваплючись, буде ліквідувати російське зло в кожному куточку земної кулі. Щоб згодом була новина: чоловік необережно купався в річці та втопився (або отруївся шаурмою). Раніше він був відомий тим, що нападав на українок в європейських містах...
22.10.2025 14:49 Відповісти
Потрібно було його вбити, відразу після погроз! Пристрелити і потім виправдовуватись. Це краще ніж очікувати небезпеку від незнайомця по відношенню до своїх дітей. Будь яка істота яка починає погрожувати, має бути знищена негайно!
22.10.2025 14:44 Відповісти
Якщо Латвія позбавить його громадянства, то він автоматично втратить резидентство в Швейцарії, бо воно привʼязано до паспорту ЄС.
22.10.2025 14:51 Відповісти
Його неможливо позбавити громадянства. Інша справа, що кримінальне провадження є. І це історія надовго. Підійде час міняти пачпорта- у стоп листі. Доведеця громадянство Гондураса шукати.
22.10.2025 15:28 Відповісти
Я не латвійський юрист, але я знаю, що для людей, народжених в часи СРСР, громадянство Латвії - це не право, а привілей. А ось народжені за часи незалежної Латвії - це зовсім інший випадок. Вони мають громадянство апріорі - за правом народження.
22.10.2025 15:38 Відповісти
Не неси дурини. Жодна поліція не буде розшукувати людину, якщо це не тягне на кримінал. 8а лайку- максимум адміштраф.
Не неси галіматьї.
22.10.2025 15:25 Відповісти
Погрози вбивством та гвалтуванням це злочин у багатьох країнах
22.10.2025 15:45 Відповісти
Вишліть його у Латвію.
Латиші розберуться......

.
22.10.2025 14:47 Відповісти
Ну так підіть і нападіть на росіян закордоном скоріш за все, вас же й посадять заграти а підбурювати інших багато розуму нетреба, українок там багато закордоном хай зберуться і помстяться, а ні то і нічого триндіть хай терплять.
22.10.2025 15:55 Відповісти
Помста - це страва, яку подають холодною.
22.10.2025 16:12 Відповісти
Нахрена подробиці про поведінку гниди-ватніка? Це нажаль повсюди зараз. Які наслідки для виродка?
22.10.2025 14:52 Відповісти
Латвія вивчає, чи є можливість для позбавлення громадянства та надання статуса "негромадянина".
22.10.2025 15:04 Відповісти
"Вивчає ..чи є можливість..." .. *****, тільки знищення.
22.10.2025 15:13 Відповісти
Зверніть увагу, вчився цей обдарований не в одному навчальному закладі. Але в списку нема жодного російського . Легко любити росіюшку)
22.10.2025 14:56 Відповісти
В Масквабад відправити підара кацапського, нехай далі витирає своєю дупою бруківку біля мавзолею.
22.10.2025 14:56 Відповісти
Дивно що за цей час не знайшлося жодного українця щоб проломив цьому виродку унітаз ...
боїмося всього боїмося ...
Якщоб він так бикував на євреїв скільки б прожив ? Отож бо браття і сестри
22.10.2025 15:08 Відповісти
українця в такому разі посадять, однозначно. Воно того варте? Це гімно не зміниться за жодних обставин.
Якби декілька українців відслідкували його, куди пішов-поїхав після поїзда, могли б зайти до нього в гості. Там би і пояснили йому, що так негарно робити. Познайомились би з його співмешканкою, до речі. Пишуть, що вона з Одеси, отримала притулок як біженка від війни.
Але все це можливо лише в сценарії фільму, який ніколи не знімуть...
22.10.2025 15:21 Відповісти
А де ця мразота зараз? Вже збігла в рашу?
22.10.2025 15:10 Відповісти
Та потрібно випустити за кордон людину яка не хоче там жити і в якої є сили поламать того дебіла і зловить на живця і все (його просто вишлють з євросоюзу і все просто)
22.10.2025 15:12 Відповісти
Так він громадянин Євросоюзу - Латвії чи Литви, а супутниця його- бєжанка с Адєси.
22.10.2025 15:18 Відповісти
Треба оголошувати збір, щоб відправити цю гниду на концерт кобздона, його подругу з Одеси теж.
22.10.2025 15:19 Відповісти
 
 