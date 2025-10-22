Українки розповіли про напади російськомовного чоловіка у Швейцарії: погрожував зґвалтуванням дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад десять українок, які проживають у Швейцарії, розповіли про агресивну поведінку та напад на них громадянина Латвії Олександра Вабікса через те, що вони спілкувалися українською у транспорті, на вулиці чи в інших місцях.

Біженки зазначають, що агресію чоловік проявляв одразу після того, як чув українську мову.

Подробиці інциденту

Олена Дуник проживає у Швейцарії понад три роки. Сюди вона переїхала з Вінниччини після початку повномасштабного вторгнення РФ. У центрі для українських біженців познайомилася зі своїм чоловіком Габріелем, який там працював.

13 жовтня Олена з чоловіком й молодшим сином їхала потягом за маршрутом Інтерлакен – Шпіц, коли на них накинувся російськомовний чоловік, який сидів поруч та вживав алкоголь.

Українка каже: це сталося після того, як вона звернулася до Габріеля українською мовою.

Саме вона оприлюднила відео з конфліктом у мережі. Після цього понад десяток українок написали їй, що також мали конфлікти з цим самим чоловіком – у громадському транспорті, магазинах, спортзалах і басейнах у містах Цюрих, Берн, Женева.

Інші потерпілі

Одна з українок - Ольга - впізнала чоловіка на відео. У Швейцарії в неї також трапився із ним конфлікт. Він чіпав лебедя, а жінка зробила йому зауваження, на що той агресивно відреагував та погрожував її побити.

Марія Лембак – із Києва. У Швейцарії знайшла прихисток разом із донькою.

У квітні цього року Марія їхала з подругою та двома п’ятирічними дітьми у восьмому трамваї міста Берн. Позаду неї, розповідає, сиділи чоловік і жінка, розмовляли російською та вживали нецензурні слова.

Марія каже: на них не реагували, а поміж собою розмовляли українською.

"Він нахилився до мене і почав казати на вухо: "Ти така-сяка, українка, хохлушка. Ми тебе будемо вбивати, різати твоїх дітей. Зараз вийдеш з трамвая, я подивлюся на якій зупинці. І все, тобі там кінець. Будемо тебе ґвалтувати, і твоїх дітей також", - зазначила вона.

Марія сфотографувала чоловіка в трамваї і пішла у найближчий поліцейський відділок, щоб написати заяву.

"Поліція сказала: "Ви розумієте, ми його не можемо знайти". Я кажу: "Фото ж є". Вони відповіли, що це не кримінальна справа, бо він мене не вдарив. Тоді я запитала, чи можу опублікувати фото, щоб люди впізнали його. Вони відповіли, що так", - продовжила вона.

У поліцію Марія також привела жінку, яка відгукнулася на її публікацію – вона теж упізнала нападника, хоча не мала фото.

Що відомо про російськомовного чоловіка?

Користувачі в мережі ідентифікували його як Олександра Вабікса. У Фейсбуці він публікував світлини у такому ж худі, в якому його зафіксували на відео.

У профілі вказано, що він із Латвії, живе у Цюриху в Швейцарії. Навчався у ризькій гімназії, Лондонському коледжі комп’ютерних та управлінських наук і Кентерберійському університеті Крайст Черч.

У січні 2024-го Олександр опублікував фото у футболці з написом "Россия в моем сердце". На його руці – татуювання із зображенням матрьошки.

Ще раніше – у 2017 році – він оприлюднив світлину, зроблену на Красній площі в Москві.

За словами Олени Дудник, Олександр працював шефом на кухні комерційних літаків в аеропорті Цюриха. Після інциденту його звільнили, про що українці повідомили працівники аеропорту.

Латвійські ЗМІ знайшли Вабікса в реєстрі неплатників аліментів, його також упізнали знайомі.

Що передувало?

13 жовтня у швейцарському потязі чоловік, який розмовляв російською, напав на сім’ю за те, що вони спілкувалися українською мовою.

Чоловік почав ображати їх, коли почув українську мову, а потім погрожував убивством, розповіли потерпілі.

Згодом стало відомо, що чоловік - громадянин Латвії. Його затримала поліція. Користувачі соцмереж зазначили, що чоловік уже раніше нападав на українок у Швейцарії, зокрема на бернському вокзалі в червні 2025 року.

У Латвії відкрили кримінальне провадження проти чоловіка за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами.

