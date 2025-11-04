Подполковник Минобороны и директор частного предприятия уличены в "схемах для уклонистов" на Закарпатье и Полтавщине. ФОТОрепортаж
На Закарпатье в сотрудничестве с Министерством обороны Украины разоблачен чиновник, который организовал "трансфер" военнообязанных в Румынию. В Полтавской области задержали директора частного предприятия, которая продавала фиктивные справки ВВК об ограничениях в военной службе на основании поддельных диагнозов.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и пресс-службе Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подполковник Минобороны переправлял мужчин за границу
Задержан подполковник Минобороны, которого подозревают в переправке военнообязанных в Европу.
Так, разоблачен заместитель начальника одного из военных представительств Министерства обороны Украины, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины.
Военнослужащий обещал мужчинам организовать проезд до государственной границы с последующим переходом через горно-лесистую местность Раховского района в Румынию. Для беспрепятственного передвижения через блокпосты он должен был использовать служебный автомобиль.
В Нацполиции рассказали, что мужчина, в частности, предоставлял своим клиентам карту с расположением пограничных постов, по которой те должны были добраться до линии границы.
Стоимость переправки за границу составляла 7,5 тысяч евро с человека.
Правоохранители задержали фигуранта во время получения средств. У него изъяли деньги и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport.
Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 908 тысяч гривен залога.
Сообщается, что продолжается досудебное расследование с целью установления всех участников схемы уклонения от мобилизации.
Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.
Разоблачена директор частного предприятия
Полиция Полтавщины задержала директора частного предприятия, которая за 6 тысяч долларов обещала военнослужащему "помочь" оформить справку об ограничении в выполнении воинской обязанности по состоянию здоровья.
Установлено, что деньги предназначались для дальнейшей передачи членам военно-врачебной комиссии и врачам, чтобы повлиять на принятие нужного заключения.
Во время задержания у фигурантки изъяли деньги, копии документов, медицинские справки на неустановленных лиц и автомобиль BMW 523i.
Проведено 14 санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки и ее возможных сообщников. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, медицинская и другая документация, а также средства в национальной и иностранной валюте.
Следователи полиции под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили фигурантке о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Она находится под круглосуточным домашним арестом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
