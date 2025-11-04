Підполковника Міноборони та директорку приватного підприємства викрито на "схемах для ухилянтів" на Закарпатті та Полтавщині. ФОТОрепортаж

На Закарпатті у співпраці з Міністерством оборони України викрито посадовця, який організував "трансфер" військовозобов’язаних до Румунії. На Полтавщині затримали директорку приватного підприємства, яка продавала фіктивні довідки ВЛК про обмеження у військовій службі на підставі підроблених діагнозів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та пресслужбі Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Підполковник Міноборони переправляв чоловіків за кордон

Затримано підполковника Міноборони, якого підозрюють у переправленні військовозобов’язаних до Європи.

Так, викрито заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

Військовослужбовець обіцяв чоловікам організувати доїзд до державного кордону із подальшим переходом через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії. Для безперешкодного пересування через блокпости він мав використовувати службовий автомобіль.

У Нацполіції розповіли, що чоловік, зокрема, надавав своїм клієнтам мапу з розташуванням прикордонних постів, за якою ті мали дістатися до лінії кордону.

Вартість переправлення за кордон становила 7,5 тисяч євро з особи.

Правоохоронці затримали фігуранта під час одержання коштів. У нього вилучили гроші та автомобіль Mitsubishi Pajero Sport.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та за клопотання прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 908 тисяч гривень застави.

Повідомляється, що триває досудове розслідування з метою встановлення всіх учасників схеми ухилення від мобілізації.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Викрито директорку приватного підприємства

Поліція Полтавщини затримала директорку приватного підприємства, яка за 6 тисяч доларів обіцяла військовослужбовцю "допомогти" оформити довідку про обмеження у виконанні військового обов’язку за станом здоров’я.

Встановлено, що гроші призначалися для подальшої передачі членам військово-лікарської комісії та лікарям, щоб вплинути на ухвалення потрібного висновку.



Під час затримання у фігурантки вилучили гроші, копії документів, медичні довідки на невстановлених осіб та автомобіль BMW 523i.



Проведено 14 санкціонованих обшуків за місцем роботи й проживання фігурантки та її можливих спільників. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, медичну й іншу документацію, а також кошти у національній та іноземній валюті.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили фігурантці про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.