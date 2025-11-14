Спасатель тушил собственную квартиру, которая горела после попадания российского БПЛА в Киеве. ФОТО

Российский удар по Киеву в ночь на 14 ноября уничтожил квартиру спасателя Сергея Власенко.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Сергею 35 лет, 15 лет он работает в ГСЧС.

"Начальник караула, который за это время видел и тушил сотни пожаров, спасал людей в самых тяжелых условиях.

Этой ночью Сергей был на дежурстве. Российский беспилотник влетел в дом, где он проживал с семьей. Квартира, в которой еще вчера кипела жизнь, выгорела дотла", - говорится в сообщении.

Мама, жена и дети спаслись

Мама спасателя, жена и двое детей - 5-летний сын и 8-месячная дочь - находились в квартире. Они успели отреагировать на тревогу, что спасло им жизнь.

"Когда спасатели прибыли на место, Сергей увидел, что горит его собственная квартира. И продолжил работу - тушил пламя, которое охватило его дом, разбирал искореженные конструкции, чтобы добраться до комнаты детей", - отметил Клименко.

Глава МВД заявил, что Сергей и его семья, которые потеряли жилье, в настоящее время получили ключи от служебного помещения.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

В результате российской атаки 6 человек погибли. Более 30 пострадали, в том числе двое детей.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

  • попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
  • от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

Слава Богу выскочить успели
14.11.2025 16:32 Ответить
якщо би бог існував-ні існувало б русскіх...
14.11.2025 16:44 Ответить
Я думаю это война, как наказание Господне, за всё что мы творили последнее время. У меня знакомая, с пеной у рта доказывала что Томос Вселенского патриарха-посмешище. Помните гнилые шутки девяносто пятого кагала.? Вспомните как народ ржал над этими шутками. Господу в конце концов это не понравилось. Мы несём эпиталаму.
14.11.2025 16:54 Ответить
А мчсника очень жаль. И его семью. Дай бог им отойти от этого, и устроиться на новом месте. Он-то точно в этом не виноват
14.11.2025 16:55 Ответить
Если что, Я в первые дни войны приютил семью из пяти человек из Посад Покровского. Ни копейки денег с них не брал. Их село кацапы градами снесли в ноль
14.11.2025 16:57 Ответить
Та кто ж точно знает... В отаре тоже случаются паршивые овцы.
14.11.2025 19:07 Ответить
Но мысль об умножении на ноль поддерживаю
14.11.2025 19:08 Ответить
Киянам терпіння і мужності.
14.11.2025 16:48 Ответить
 
 