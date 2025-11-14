Спасатель тушил собственную квартиру, которая горела после попадания российского БПЛА в Киеве. ФОТО

Российский удар по Киеву в ночь на 14 ноября уничтожил квартиру спасателя Сергея Власенко.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Сергею 35 лет, 15 лет он работает в ГСЧС.

"Начальник караула, который за это время видел и тушил сотни пожаров, спасал людей в самых тяжелых условиях.



Этой ночью Сергей был на дежурстве. Российский беспилотник влетел в дом, где он проживал с семьей. Квартира, в которой еще вчера кипела жизнь, выгорела дотла", - говорится в сообщении.

Мама, жена и дети спаслись

Мама спасателя, жена и двое детей - 5-летний сын и 8-месячная дочь - находились в квартире. Они успели отреагировать на тревогу, что спасло им жизнь.

"Когда спасатели прибыли на место, Сергей увидел, что горит его собственная квартира. И продолжил работу - тушил пламя, которое охватило его дом, разбирал искореженные конструкции, чтобы добраться до комнаты детей", - отметил Клименко.

Глава МВД заявил, что Сергей и его семья, которые потеряли жилье, в настоящее время получили ключи от служебного помещения.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

В результате российской атаки 6 человек погибли. Более 30 пострадали, в том числе двое детей.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;

от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

