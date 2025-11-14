Рятувальник гасив власну квартиру, що палала після влучання російського БпЛА у Києві. ФОТО

Російський удар по Києву в ніч на 14 листопада знищив квартиру рятувальника Сергія Власенка.

Про це розповів глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, Сергію - 35 років, 15 років він працює у ДСНС.

"Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах.

Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент", - йдеться в повідомленні.

Мама, дружина та діти врятувалися

Мама рятувальника, дружина та двоє дітей - 5 річний син та 8-місячна донька - перебували у квартирі. Вони встигли зреагувати на тривогу, що врятувало їм життя.

"Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу - гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей", - зазначив Клименко.

Росіяни знищили квартиру рятувальника у Києві: родина вижила

Очільник МВС заявив, що Сергій та його родина, які втратили житло,  наразі отримали ключі від службового помешкання.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки 6 людей загинули. Понад 30 постраждали, зокрема двоє дітей.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

  • влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
  • від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Слава Богу выскочить успели
14.11.2025 16:32 Відповісти
якщо би бог існував-ні існувало б русскіх...
14.11.2025 16:44 Відповісти
Я думаю это война, как наказание Господне, за всё что мы творили последнее время. У меня знакомая, с пеной у рта доказывала что Томос Вселенского патриарха-посмешище. Помните гнилые шутки девяносто пятого кагала.? Вспомните как народ ржал над этими шутками. Господу в конце концов это не понравилось. Мы несём эпиталаму.
14.11.2025 16:54 Відповісти
А мчсника очень жаль. И его семью. Дай бог им отойти от этого, и устроиться на новом месте. Он-то точно в этом не виноват
14.11.2025 16:55 Відповісти
Если что, Я в первые дни войны приютил семью из пяти человек из Посад Покровского. Ни копейки денег с них не брал. Их село кацапы градами снесли в ноль
14.11.2025 16:57 Відповісти
Та кто ж точно знает... В отаре тоже случаются паршивые овцы.
14.11.2025 19:07 Відповісти
Но мысль об умножении на ноль поддерживаю
14.11.2025 19:08 Відповісти
Киянам терпіння і мужності.
14.11.2025 16:48 Відповісти
 
 