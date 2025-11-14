Рятувальник гасив власну квартиру, що палала після влучання російського БпЛА у Києві. ФОТО

Російський удар по Києву в ніч на 14 листопада знищив квартиру рятувальника Сергія Власенка.

Про це розповів глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, Сергію - 35 років, 15 років він працює у ДСНС.

"Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах.



Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент", - йдеться в повідомленні.

Мама, дружина та діти врятувалися

Мама рятувальника, дружина та двоє дітей - 5 річний син та 8-місячна донька - перебували у квартирі. Вони встигли зреагувати на тривогу, що врятувало їм життя.

"Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу - гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей", - зазначив Клименко.

Очільник МВС заявив, що Сергій та його родина, які втратили житло, наразі отримали ключі від службового помешкання.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Внаслідок російської атаки 6 людей загинули. Понад 30 постраждали, зокрема двоє дітей.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;

від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

