Рятувальник гасив власну квартиру, що палала після влучання російського БпЛА у Києві. ФОТО
Російський удар по Києву в ніч на 14 листопада знищив квартиру рятувальника Сергія Власенка.
Про це розповів глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, Сергію - 35 років, 15 років він працює у ДСНС.
"Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах.
Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент", - йдеться в повідомленні.
Мама, дружина та діти врятувалися
Мама рятувальника, дружина та двоє дітей - 5 річний син та 8-місячна донька - перебували у квартирі. Вони встигли зреагувати на тривогу, що врятувало їм життя.
"Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу - гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей", - зазначив Клименко.
Очільник МВС заявив, що Сергій та його родина, які втратили житло, наразі отримали ключі від службового помешкання.
Масований комбінований удар по Києву 14 листопада
У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.
Внаслідок російської атаки 6 людей загинули. Понад 30 постраждали, зокрема двоє дітей.
Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:
влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.
- уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
- від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.
