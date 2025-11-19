Атака РФ на Прикарпатье: ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, который возник в результате российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 46 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.









Что предшествовало?

Как сообщалось, враг атаковалракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.

Была угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.

