РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13273 посетителя онлайн
Новости Фото Массированный комбинированный удар
1 573 0

Атака РФ на Прикарпатье: ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, который возник в результате российского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 46 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

Прикарпатье обстрел
Прикарпатье обстрел
Прикарпатье обстрел
Прикарпатье обстрел

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали энергообъект в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг атаковалракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.
  • Была угроза для Львова.
  • Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
  • По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.

Читайте также: 3 человека, в том числе двое детей, пострадали в результате удара РФ по Ивано-Франковской области

Автор: 

ГСЧС (5200) Ивано-Франковская область (999)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 