"Кара з небес": ко Дню ракетных войск и артиллерии в Киеве открыли два артобъекта. ФОТОрепортаж

Ко Дню ракетных войск и артиллерии в Киеве открыли два артобъекта на Аллее защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие объекты открыли?

"Ракетные войска и артиллерия"

Памятный знак олицетворяет ключевой символ ракетных войск и артиллерии — молнию.





Она пробивает оборону врага, стилизованную под кремлевские зубцы. А небольшая звезда, как на картах, обозначает Москву — напоминание о том, что украинские ракеты и артиллерия способны достать тех, кто раньше считал себя недосягаемым.

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Инсталляция "Кара с небес"

Центральной фигурой стала святая Варвара — покровительница артиллеристов.







По легенде, Господь наказал ее палачей ударом молнии, поэтому для воинов артиллерии она стала символом защиты и возмездия. В этом прочтении молния — это ответ на вражескую жестокость, а украинская артиллерия — неотвратимое наказание для тех, кто пришел уничтожать Украину.

Вокруг статуи святой Варвары размещены колокола, созданные из артиллерийских гильз. Удар в этот колокол веревкой от пушечного шнура дает возможность каждому услышать символический звук наказания, которое артиллерия ежедневно несет на вражеские позиции. Это жест солидарности с теми, кто держит зло подальше от украинцев.

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Мероприятие открывал заместитель начальника Генштаба ВСУ, полковник Сергей Мусиенко:

"РВиА представлены в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках и других составляющих Сил обороны. Это сила, которая действует независимо от условий и погоды, прикрывает пехоту и наносит точные удары там и тогда, когда это нужно. Символично, что это событие происходит здесь, на Алее защитников. Свобода завоевывается и удерживается, и мы выстоим".

Заместитель начальника штаба командования РВиА, полковник Андрей Журавлев подчеркнул, что памятный знак является символом стремления к борьбе и свободе.

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