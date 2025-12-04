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Новости Фото День ракетных войск и артиллерии
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"Кара з небес": ко Дню ракетных войск и артиллерии в Киеве открыли два артобъекта. ФОТОрепортаж

Ко Дню ракетных войск и артиллерии в Киеве открыли два артобъекта на Аллее защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие объекты открыли?

"Ракетные войска и артиллерия" 

Памятный знак олицетворяет ключевой символ ракетных войск и артиллерии — молнию.

Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артоб'єкти у Києві
Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артоб'єкти у Києві

Она пробивает оборону врага, стилизованную под кремлевские зубцы. А небольшая звезда, как на картах, обозначает Москву — напоминание о том, что украинские ракеты и артиллерия способны достать тех, кто раньше считал себя недосягаемым.  

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Инсталляция "Кара с небес"

Центральной фигурой стала святая Варвара — покровительница артиллеристов.

Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артоб'єкти у Києві
Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артоб'єкти у Києві
Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артоб'єкти у Києві

По легенде, Господь наказал ее палачей ударом молнии, поэтому для воинов артиллерии она стала символом защиты и возмездия. В этом прочтении молния — это ответ на вражескую жестокость, а украинская артиллерия — неотвратимое наказание для тех, кто пришел уничтожать Украину.

Вокруг статуи святой Варвары размещены колокола, созданные из артиллерийских гильз. Удар в этот колокол веревкой от пушечного шнура дает возможность каждому услышать символический звук наказания, которое артиллерия ежедневно несет на вражеские позиции. Это жест солидарности с теми, кто держит зло подальше от украинцев.

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Мероприятие открывал заместитель начальника Генштаба ВСУ, полковник Сергей Мусиенко:

"РВиА представлены в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках и других составляющих Сил обороны. Это сила, которая действует независимо от условий и погоды, прикрывает пехоту и наносит точные удары там и тогда, когда это нужно. Символично, что это событие происходит здесь, на Алее защитников. Свобода завоевывается и удерживается, и мы выстоим".

Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артобъекты в Киеве

Заместитель начальника штаба командования РВиА, полковник Андрей Журавлев подчеркнул, что памятный знак является символом стремления к борьбе и свободе.

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Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артоб'єкти у Києві
Ко Дню ракетных войск и артиллерии открыли артоб'єкти у Києві

Автор: 

Киев (26493) ракеты (3995) артиллерия (763) ВСУ (7839)
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до дня ракетних військ, потрібно було відкрити арт об'єкт у москві!!!!
красная площадь з величезною воронкою від української балістичної ракети!!!!!!!!!!
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04.12.2025 16:03 Ответить
Вітаю! То де Фламінги?
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04.12.2025 16:07 Ответить
Відлетіли до оффшорів.
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04.12.2025 16:18 Ответить
Москва не бачить кари з небес.
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04.12.2025 16:08 Ответить
А зеленський з єрмаком та КабМіндічами, свириденком+шмигалем, умеровим і даниловим, свої ФЛАМІНГИ замутили по ******, як змогли!!
Треба їм ще млрд грн дєньог з Українців, для стратегічної комунікації з ЛОХАМИ …. Це для зеленського важливіше, ніж оті ракети і артилерія в Україні!! СРАТЬєхі….
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04.12.2025 16:11 Ответить
Слава українським ракетникам і гармашам - носіям вогневого меча ЗСУ !!!
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04.12.2025 16:21 Ответить
 
 