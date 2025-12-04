"Кара з небес": ко Дню ракетных войск и артиллерии в Киеве открыли два артобъекта. ФОТОрепортаж
Ко Дню ракетных войск и артиллерии в Киеве открыли два артобъекта на Аллее защитников Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Какие объекты открыли?
"Ракетные войска и артиллерия"
Памятный знак олицетворяет ключевой символ ракетных войск и артиллерии — молнию.
Она пробивает оборону врага, стилизованную под кремлевские зубцы. А небольшая звезда, как на картах, обозначает Москву — напоминание о том, что украинские ракеты и артиллерия способны достать тех, кто раньше считал себя недосягаемым.
Инсталляция "Кара с небес"
Центральной фигурой стала святая Варвара — покровительница артиллеристов.
По легенде, Господь наказал ее палачей ударом молнии, поэтому для воинов артиллерии она стала символом защиты и возмездия. В этом прочтении молния — это ответ на вражескую жестокость, а украинская артиллерия — неотвратимое наказание для тех, кто пришел уничтожать Украину.
Вокруг статуи святой Варвары размещены колокола, созданные из артиллерийских гильз. Удар в этот колокол веревкой от пушечного шнура дает возможность каждому услышать символический звук наказания, которое артиллерия ежедневно несет на вражеские позиции. Это жест солидарности с теми, кто держит зло подальше от украинцев.
Мероприятие открывал заместитель начальника Генштаба ВСУ, полковник Сергей Мусиенко:
"РВиА представлены в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках и других составляющих Сил обороны. Это сила, которая действует независимо от условий и погоды, прикрывает пехоту и наносит точные удары там и тогда, когда это нужно. Символично, что это событие происходит здесь, на Алее защитников. Свобода завоевывается и удерживается, и мы выстоим".
Заместитель начальника штаба командования РВиА, полковник Андрей Журавлев подчеркнул, что памятный знак является символом стремления к борьбе и свободе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
красная площадь з величезною воронкою від української балістичної ракети!!!!!!!!!!
Треба їм ще млрд грн дєньог з Українців, для стратегічної комунікації з ЛОХАМИ …. Це для зеленського важливіше, ніж оті ракети і артилерія в Україні!! СРАТЬєхі….