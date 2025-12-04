"Кара з небес": до Дня ракетних військ та артилерії у Києві відкрили два артоб’єкти. ФОТОрепортаж

До Дня ракетних військ та артилерії у Києві відкрили два артоб'єкти на Алеї захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які об'єкти відкрили?

"Ракетні війська і артилерія"

Пам'ятний знак уособлює ключовий символ ракетних військ та артилерії - блискавку.





Вона пробиває оборону ворога, стилізовану під кремлівські зубці. А невелика зірка, як на мапах, позначає москву — нагадування про те, що українські ракети й артилерія здатні діставати тих, хто раніше вважав себе недосяжним.

Також дивіться: Удар у тил ворога: дрони та артилерія 210 полку знищили укриття та окупантів. ВIДЕО

Інсталяція "Кара з небес"

Центральною фігурою стала свята Варвара - покровителька артилеристів.







За легендою, Господь покарав її катів ударом блискавки, тож для воїнів артилерії вона стала символом захисту й відплати. У цьому прочитанні блискавка — це відповідь на ворожу жорстокість, а українська артилерія — невідворотна кара для тих, хто прийшов нищити Україну.

Навколо статуї святої Варвари розміщено дзвони, створені з артилерійських гільз. Удар у цей дзвін мотузкою від гарматного шнура дає можливість кожному почути символічний звук покарання, яке артилерія щодня несе на ворожі позиції. Це жест солідарності з тими, хто тримає зло подалі від українців.

Також дивіться: Артилеристи 44 бригади знищили 3 ворожі гармати та склад боєприпасів. ВIДЕО

Захід відкривав заступник начальника Генштабу ЗСУ, полковник Сергій Мусієнко:

"РВіА представлені у Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах та інших складниках Сил оборони. Це сила, яка діє незалежно від умов і погоди, прикриває піхоту та завдає точних ударів там і тоді, коли це потрібно. Символічно, що ця подія відбувається тут, на Алеї захисників. Свобода виборюється й утримується, і ми вистоїмо".

Заступник начштабу командування РВіА, полковник Андрій Журавльов наголосив, що пам'ятний знак є символом прагнення до боротьби та свободи.

Читайте: Вулицю Волго-Донську у Києві перейменують на честь полеглого Героя України Павла Петриченка



