"Кара з небес": до Дня ракетних військ та артилерії у Києві відкрили два артоб’єкти. ФОТОрепортаж
До Дня ракетних військ та артилерії у Києві відкрили два артоб'єкти на Алеї захисників України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Які об'єкти відкрили?
"Ракетні війська і артилерія"
Пам'ятний знак уособлює ключовий символ ракетних військ та артилерії - блискавку.
Вона пробиває оборону ворога, стилізовану під кремлівські зубці. А невелика зірка, як на мапах, позначає москву — нагадування про те, що українські ракети й артилерія здатні діставати тих, хто раніше вважав себе недосяжним.
Інсталяція "Кара з небес"
Центральною фігурою стала свята Варвара - покровителька артилеристів.
За легендою, Господь покарав її катів ударом блискавки, тож для воїнів артилерії вона стала символом захисту й відплати. У цьому прочитанні блискавка — це відповідь на ворожу жорстокість, а українська артилерія — невідворотна кара для тих, хто прийшов нищити Україну.
Навколо статуї святої Варвари розміщено дзвони, створені з артилерійських гільз. Удар у цей дзвін мотузкою від гарматного шнура дає можливість кожному почути символічний звук покарання, яке артилерія щодня несе на ворожі позиції. Це жест солідарності з тими, хто тримає зло подалі від українців.
Захід відкривав заступник начальника Генштабу ЗСУ, полковник Сергій Мусієнко:
"РВіА представлені у Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах та інших складниках Сил оборони. Це сила, яка діє незалежно від умов і погоди, прикриває піхоту та завдає точних ударів там і тоді, коли це потрібно. Символічно, що ця подія відбувається тут, на Алеї захисників. Свобода виборюється й утримується, і ми вистоїмо".
Заступник начштабу командування РВіА, полковник Андрій Журавльов наголосив, що пам'ятний знак є символом прагнення до боротьби та свободи.
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красная площадь з величезною воронкою від української балістичної ракети!!!!!!!!!!
Треба їм ще млрд грн дєньог з Українців, для стратегічної комунікації з ЛОХАМИ …. Це для зеленського важливіше, ніж оті ракети і артилерія в Україні!! СРАТЬєхі….