Полиция Украины обсудила с США ответственность РФ за преступления и гибридные угрозы. ФОТОрепортаж
Делегация Национальной полиции Украины во главе с первым заместителем председателя-начальником Главного следственного управления Максимом Цуцкиридзе встретилась с сенаторами и представителями посольства Украины в США, Министерства юстиции США, подразделений Федерального бюро расследований, Хельсинкской комиссии Конгресса и Бюро международного правоохранительного сотрудничества INL.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Состав украинской команды
Как отмечается, в состав украинской команды также вошли начальник Управления документирования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ Нацполиции Александр Шаповалов, заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ Нацполиции Дмитрий Шевчук и первый заместитель начальника Департамента международного полицейского сотрудничества Евгений Панченко. Целью визита было представление масштабов работы Нацполиции в расследовании российских военных преступлений, выработка совместных механизмов противодействия гибридным угрозам и усиление сотрудничества в сфере международной безопасности.
Расследование военных преступлений
Украинские следователи проинформировали американских партнеров о более чем 185 тысячах военных преступлений, задокументированных Нацполицией, и о работе на деоккупированных территориях, где фиксируются пыточные, массовые захоронения, разрушение гражданской инфраструктуры и последствия российских обстрелов. Отдельно в Центре по расследованию нарушений прав человека и военных преступлений представили украинскую межведомственную систему "Военный преступник", содержащую данные о почти 900 тысячах человек, причастных к преступлениям против Украины, включая военных, сотрудников спецслужб, участников фильтрационных структур, пропагандистов и наемников частных военных компаний. Американские правоохранители оценили перспективы оперативного обмена информацией между компетентными органами двух государств для повышения эффективности совместной работы по идентификации и недопущению передвижения военных преступников по странам Запада.
Украинская делегация также передала американской стороне профили 11 граждан США, которые считаются пропавшими без вести или находятся в плену России, и предоставила обновленную информацию о преступлениях, совершенных против 109 американских граждан. Украинские полицейские подчеркнули, что преступления против граждан США имеют такой же характер жестокости, как и преступления против украинцев: речь идет о расстрелах гражданских, атаках на журналистов, умышленных обстрелах гуманитарных колонн и уничтожении транспортных средств во время эвакуации.
Деятельность ЧВК "Вагнер" и "Редут"
Во время встреч в ФБР украинская сторона представила детализированные аналитические материалы о деятельности ЧВК "Вагнер", "Редут" и других прокси-структур России, их присутствии в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы, источниках финансирования и маршрутах вербовки. Американские партнеры подтвердили заинтересованность в углублении сотрудничества по выявлению и нейтрализации деятельности этих формирований в странах Запада.
Угрозы для Европы
Отдельным аспектом переговоров стала российская гибридная деятельность, в частности применение беспилотников в воздушном пространстве европейских государств. Украинская полиция предоставила анализ более сотни инцидентов с так называемыми "неизвестными дронами", которые в течение года фиксировались в странах Европы, включая случаи, приводившие к временному прекращению работы аэропортов. Подчеркнуто, что такие инциденты носят характер спланированных операций и свидетельствуют о расширении российских гибридных методов далеко за пределы Украины, а следовательно, требуют скоординированного ответа партнеров.
Другие детали
- Во время закрытого брифинга с Хельсинкской комиссией Конгресса США украинские следователи представили анализ угроз, которые российские военные преступления и методы гибридной войны представляют для западных стран, а также примеры попыток РФ влиять на ситуацию в сфере безопасности через поджоги, информационные операции, деятельность ЧВК и кибератаки. Представители комиссии подтвердили готовность содействовать дальнейшей коммуникации с членами Конгресса по сохранению фокуса на российских преступлениях и поддержке международных механизмов ответственности.
- На встрече с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной стороны согласовали общий подход к дальнейшим контактам с американскими правоохранительными институтами. В частности, речь шла о координации усилий в донесении до партнеров информации о масштабах российских преступлений и необходимости расширения международного взаимодействия из-за российских гибридных угроз.
- В рамках визита в INL украинская делегация представила комплексные результаты поддержки, которую организация оказывает всем подразделениям Национальной полиции в условиях полномасштабной войны. Речь идет о технике и решениях, которые ежедневно спасают жизни: от средств защиты, специального транспорта, медицинского обеспечения, оборудования для взрывотехников и "белых ангелов" на прифронтовых территориях до мобильных комплексов Rapid DNA, 3D-сканеров и дронов для криминалистов и следователей. Американские партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку, учебные программы и инвестиции в технологическое развитие полиции Украины.
- По результатам всех встреч стороны договорились о расширении обмена доказательствами и аналитикой, координации совместных расследований военных преступлений и деятельности российских ЧВК, развитии технологического сотрудничества и углублении взаимодействия в сфере противодействия гибридным угрозам со стороны РФ.
Национальная полиция Украины работает в условиях, которые не имеют аналогов в современном мире: под обстрелами мы одновременно документируем военные преступления, спасаем людей, разминируем освобожденные территории, сдерживаем кибератаки, противодействуем дронам и гибридным операциям России. Этот опыт должен помогать нашим партнерам выявлять наемников, предотвращать диверсии и защищать собственные границы от российской агрессии. Мы открыты к самому широкому сотрудничеству, потому что гибридная война РФ не знает границ, и только совместные действия цивилизованных стран могут ее остановить", - подчеркнул Цуцкиридзе.
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