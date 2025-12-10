Поліція України обговорила зі США відповідальність РФ за злочини та гібридні загрози. ФОТОрепортаж

Делегація Національної поліції України на чолі з першим заступником голови-начальником Головного слідчого управління Максимом Цуцкірідзе зустрілась із сенаторами та представниками посольства України в США, Міністерства юстиції США, підрозділів Федерального бюро розслідувань, Гельсінської комісії Конгресу та Бюро міжнародної правоохоронної співпраці INL.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Склад української команди

Як зазначається, до складу української команди також увійшли начальник Управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції Олександр Шаповалов, заступник начальника управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції Дмитро Шевчук та перший заступник начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Євгеній Панченко. Метою візиту було представлення масштабів роботи Нацполіції у розслідуванні російських воєнних злочинів, напрацювання спільних механізмів протидії гібридним загрозам та посилення співпраці у сфері міжнародної безпеки.















Розслідування воєнних злочинів

Українські слідчі поінформували американських партнерів про понад 185 тисяч воєнних злочинів, задокументованих Нацполіцією, та про роботу на деокупованих територіях, де фіксуються катівні, масові поховання, руйнування цивільної інфраструктури й наслідки російських обстрілів. Окремо в Центрі з розслідування порушень прав людини та воєнних злочинів презентували українську міжвідомчу систему "Воєнний злочинець", що містить дані про майже 900 тисяч осіб, причетних до злочинів проти України, включно з військовими, співробітниками спецслужб, учасниками фільтраційних структур, пропагандистами та найманцями приватних військових компаній. Американські правоохоронці оцінили перспективи оперативного обміну інформацією між компетентними органами двох держав для підвищення ефективності спільної роботи з ідентифікації та недопущення пересування воєнних злочинців країнами Заходу.

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Українська делегація також передала американській стороні профілі 11 громадян США, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні Росії, та надала оновлену інформацію щодо злочинів, скоєних проти 109 американських громадян. Українські поліцейські наголосили, що злочини проти громадян США мають такий самий характер жорстокості, як і злочини проти українців: йдеться про розстріли цивільних, атаки на журналістів, умисні обстріли гуманітарних колон та знищення транспортних засобів під час евакуації.

Діяльність ПВК "Вагнер" та "Редут"

Під час зустрічей у ФБР українська сторона представила деталізовані аналітичні матеріали щодо діяльності ПВК "Вагнер", "Редут" та інших проксі-структур росії, їхньої присутності у країнах Африки, Близького Сходу, Латинської Америки та Європи, джерел фінансування та маршрутів вербування. Американські партнери підтвердили зацікавленість у поглибленні співпраці щодо виявлення та нейтралізації діяльності цих формувань у країнах Заходу.

Загрози для Європи

Окремим аспектом переговорів стала російська гібридна діяльність, зокрема застосування безпілотників у повітряному просторі європейських держав. Українська поліція надала аналіз понад сотні інцидентів із так званими "невідомими дронами", які протягом року фіксувалися у країнах Європи, включно з випадками, що призводили до тимчасового припинення роботи аеропортів. Наголошено, що такі інциденти мають характер спланованих операцій і свідчать про розширення російських гібридних методів далеко за межі України, а відтак потребують скоординованої відповіді партнерів.

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Інші деталі

Під час закритого брифінгу з Гельсінською комісією Конгресу США українські слідчі представили аналіз загроз, які російські воєнні злочини та методи гібридної війни становлять для західних країн, а також приклади спроб рф впливати на безпекову ситуацію через підпали, інформаційні операції, діяльність ПВК і кібератаки. Представники комісії підтвердили готовність сприяти подальшій комунікації з членами Конгресу щодо збереження фокуса на російських злочинах та підтримки міжнародних механізмів відповідальності.

На зустрічі з послом України в США Ольгою Стефанішиною сторони узгодили спільний підхід до подальших контактів з американськими правоохоронними інституціями. Зокрема, йшлося про координацію зусиль у донесенні до партнерів інформації про масштаби російських злочинів та необхідність розширення міжнародної взаємодії через російські гібридні загрози.

У межах візиту в INL українська делегація представила комплексні результати підтримки, яку організація надає усім підрозділам Національної поліції в умовах повномасштабної війни. Йдеться про техніку та рішення, які щодня рятують життя: від засобів захисту, спеціального транспорту, медичного забезпечення, обладнання для вибухотехніків і "білих янголів" на прифронтових територіях до мобільних комплексів Rapid DNA, 3D-сканерів та дронів для криміналістів і слідчих. Американські партнери підтвердили готовність продовжувати підтримку, навчальні програми й інвестиції у технологічний розвиток поліції України.

За результатами всіх зустрічей сторони домовилися про розширення обміну доказами та аналітикою, координацію спільних розслідувань щодо воєнних злочинів і діяльності російських ПВК, розвиток технологічної співпраці та поглиблення взаємодії у сфері протидії гібридним загрозам від РФ.

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