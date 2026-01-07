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Новости Фото Теневой флот России
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США захватили танкер Bella-1, рядом были российские корабли и подводная лодка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Издание отмечает, что это может усилить напряженность в отношениях США и России. Танкер Bella-1 проскользнул через морскую "блокаду". 

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что операцию проводят Береговая охрана и американские военные.

Они добавили, что во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка.

Танкер позже переименовали в Marinera и зарегистрировали под российским флагом.

Отдельно, как сообщили агентству Reuters официальные лица США, Береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки.

Российские пропагандистские СМИ также обнародовали фото во время операции.

США захватили танкер Bella (Marinera), пол'язаний з РФ
США захватили танкер Bella (Marinera), пол'язаний з РФ

Также в СМИ обнародовали фото военных кораблей РФ и подводной лодки, которые находились возле танкера во время операции.

США захватили танкер Bella (Marinera), связанный с РФ

Впоследствии информацию официально подтвердили в европейском командовании ВС США.

Минюст США, Министерство нацбезопасности США и Пентагон задержали Bella 1 за нарушение санкций США.

Судно перехватили в Северной Атлантике.

Читайте: Пять подсанкционных нефтяных танкеров у Венесуэлы перешли под российский флаг, - NYT

Что предшествовало?

  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас ходит под российским флагом.

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Автор: 

Венесуэла (295) россия (98322) США (29714) танкер (292)
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Топ комментарии
+62
Астанавітєсь❗❗❗Чемодани в раіси нє рєзіновиє 😸😸😸
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07.01.2026 15:20 Ответить
+61
Понты - главная духовная скрепа кацапов. На случай, если понты не сработают, плана не было
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07.01.2026 15:36 Ответить
+53
Ну що ***** покажи свою мощь і силу американцям. Але є один нюанс. Сцикотно.
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07.01.2026 15:22 Ответить

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