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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: четверо погибших и 10 раненых, РФ атаковала три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Доброполье повреждены частный дом и многоэтажка.

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Краматорский район

  • В Яровой Лиманской громады 2 человека погибли и 3 ранены.
  • В Николаевке повреждена инфраструктура.
  • В Славянске 7 человек ранены, повреждены 20 частных домов, 5 девятиэтажек, магазин, склад, гараж и автомобиль.
  • В Шостаковке Новодонецкой громады поврежден дом.
  • В Дружковке повреждены 2 частных дома и газопровод.
  • В Константиновке погибли 2 человека.

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Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 63 человека, в том числе 25 детей.

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Последствия атак

В ГУ Нацполиции в Донецкой области показали последствия российских обстрелов.

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области

Автор: 

обстрел (33896) Донецкая область (12672) Константиновка (2023) Яровая (27) Славянск (2765)
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