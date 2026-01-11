Сутки в Донецкой области: четверо погибших и 10 раненых, РФ атаковала три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Доброполье повреждены частный дом и многоэтажка.

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Краматорский район

В Яровой Лиманской громады 2 человека погибли и 3 ранены .

. В Николаевке повреждена инфраструктура.

В Славянске 7 человек ранены , повреждены 20 частных домов, 5 девятиэтажек, магазин, склад, гараж и автомобиль.

, повреждены 20 частных домов, 5 девятиэтажек, магазин, склад, гараж и автомобиль. В Шостаковке Новодонецкой громады поврежден дом.

В Дружковке повреждены 2 частных дома и газопровод.

В Константиновке погибли 2 человека.

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Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.



Отмечается, что в целом за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 63 человека, в том числе 25 детей.

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Последствия атак

В ГУ Нацполиции в Донецкой области показали последствия российских обстрелов.

















