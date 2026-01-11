Сутки в Донецкой области: четверо погибших и 10 раненых, РФ атаковала три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье повреждены частный дом и многоэтажка.
Краматорский район
- В Яровой Лиманской громады 2 человека погибли и 3 ранены.
- В Николаевке повреждена инфраструктура.
- В Славянске 7 человек ранены, повреждены 20 частных домов, 5 девятиэтажек, магазин, склад, гараж и автомобиль.
- В Шостаковке Новодонецкой громады поврежден дом.
- В Дружковке повреждены 2 частных дома и газопровод.
- В Константиновке погибли 2 человека.
Бахмутский район
В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.
Отмечается, что в целом за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 63 человека, в том числе 25 детей.
Последствия атак
В ГУ Нацполиции в Донецкой области показали последствия российских обстрелов.
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