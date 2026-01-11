Доба на Донеччині: четверо загиблих і 10 поранених, РФ атакувала три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 11 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку.
Краматорський район
- У Яровій Лиманської громади 2 людини загинули і 3 поранені.
- У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру.
- У Слов'янську 7 людей поранено, пошкоджено 20 приватних будинків, 5 дев'ятиповерхівок, крамницю, склад, гараж і авто.
- У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок.
- У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і газогін.
- У Костянтинівці загинули 2 людини.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 63 людини, зокрема 25 дітей.
Наслідки атак
У ГУ Нацполіції в Донецькій області показали наслідки російських обстрілів.
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