Доба на Донеччині: четверо загиблих і 10 поранених, РФ атакувала три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 11 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропіллі пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку.

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Краматорський район

У Яровій Лиманської громади 2 людини загинули і 3 поранені .

. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру.

У Слов'янську 7 людей поранено , пошкоджено 20 приватних будинків, 5 дев'ятиповерхівок, крамницю, склад, гараж і авто.

, пошкоджено 20 приватних будинків, 5 дев'ятиповерхівок, крамницю, склад, гараж і авто. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено будинок.

У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і газогін.

У Костянтинівці загинули 2 людини.

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Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.



Зазначається, що загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 63 людини, зокрема 25 дітей.

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Наслідки атак

У ГУ Нацполіції в Донецькій області показали наслідки російських обстрілів.

















