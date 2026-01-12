РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13377 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
495 0

Сутки в Запорожской области: под ударами более 20 населенных пунктов, погиб человек, четверо ранены. ФОТО

Один человек погиб, четверо - ранены в результате вражеских атак на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по области

По данным ОГА, в течение суток оккупанты нанесли 498 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

  • Войска РФ нанесли 7 авиационных ударов по Рождественке, Орехову, Малой Токмачке, Воздвижовке, Верхней Терсе.
  • 273 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Вольнянск, Беленькое, Славное, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Сладкое и Прилуки.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Лукьяновскому, Малой Токмачке, Чаривному, Святопетровке, Доброполью.
  • 213 артиллерийских ударов нанесено по Степногорску, Приморскому, Степовому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью, Сладкому, Прилукам.

Последствия

обстрел Запорожской области

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по Вольнянску в Запорожской области: один человек погиб и один ранен.

Автор: 

обстрел (32243) Запорожская область (4269) Запорожский район (515) Вольнянск (13)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 