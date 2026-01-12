УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13905 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
495 0

Доба на Запоріжжі: під ударами понад 20 населених пунктів, загинула людина, четверо поранених. ФОТО

Одна людина загинула, четверо - поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по області

За даними ОВА, упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

  • війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Різдвянці, Оріхову, Малій Токмачці, Воздвижівці, Верхній Терсі.
  • 273 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Біленьке, Славне, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Варварівку, Добропілля, Солодке та Прилуки.
  • 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Лук’янівському, Малій Токмачці, Чарівному, Святопетрівці, Добропіллю.
  • 213 артударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Солодкому, Прилуках.

Наслідки

обстріл запорізької області

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Вільнянську на Запоріжжі: одна людина загинула й одну поранено.

Автор: 

обстріл (33585) Запорізька область (4793) Запорізький район (521) Вільнянськ (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 