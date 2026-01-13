Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
Рашисты атаковали Одессу: 5 пострадавших, повреждены дома, больница, садик и школа. ФОТОрепортаж

В результате двух волн вражеских атак ночью в центральной части Одессы были повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

Развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы.

На данный момент известно о пяти пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также: РФ атаковала два судна в портах Одесской области: погиб член экипажа - гражданин Сирии, есть пострадавшие.

Последствия

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью 12 января враг также атаковал Одессу. В городе двое пострадавших, повреждена инфраструктура и дома, есть отключение электроэнергии.

Читайте также: В Одессе новые отключения электроэнергии из-за атаки РФ, есть перебои с водой и теплом. Увеличилось количество пострадавших.

Иуды!!!
13.01.2026 08:21 Ответить
Нет.Каины
13.01.2026 08:49 Ответить
смерть , рашистським окупантам , зрадникам , гнидам , вшам , наводчікам , ждунам
13.01.2026 09:20 Ответить
 
 