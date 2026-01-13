Рашисты атаковали Одессу: 5 пострадавших, повреждены дома, больница, садик и школа. ФОТОрепортаж
В результате двух волн вражеских атак ночью в центральной части Одессы были повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы.
На данный момент известно о пяти пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Последствия
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что ночью 12 января враг также атаковал Одессу. В городе двое пострадавших, повреждена инфраструктура и дома, есть отключение электроэнергии.
