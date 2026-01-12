Последствия атаки РФ на Одессу: двое пострадавших, повреждена инфраструктура и дома, есть обесточивание (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг продолжает террор мирной Одессы. После ночной атаки на город повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, в части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение - специалисты работают над восстановлением. Тепло-, водоснабжение и водоотведение функционируют в штатном режиме.
"На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться для получения компенсации по государственной программе "еВосстановление" и из городского бюджета. Предоставляем консультации и помощь жителям, чье жилье пострадало. Также развернут пункт обогрева. Привлечены международные организации", - уточнил Лысак.
Обновленная информация
Как позже уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью враг в очередной раз атаковал жилищную и энергетическую инфраструктуру мирной Одесщины ударными беспилотниками. К сожалению, два человека пострадали.
"В результате атаки повреждены объекты энергетики и административное здание. Один частный дом разрушен, по меньшей мере 5 повреждены", - говорится в сообщении.
Атака привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одному из микрорайонов Одессы. Аварийно – восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже возобновлено.
Что предшествовало?
